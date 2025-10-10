Как Россия "дорабатывает" ракеты. И дадут ли США Киеву "Томагавки"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "практически принял" решение о поставках Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Они способны при запуске с территории Украины поражать цели в глубоком тылу России, например на Урале.

При этом американский президент добавил, что он не хочет "эскалации": именно о ней дважды за прошлую неделю в связи с возможной поставкой "Томагавков" говорил Владимир Путин. По его словам, поставка США Киеву дальнобойных ракет "разрушит отношения между Москвой и Вашингтоном". Народный депутат Украины Егор Чернев написал по этому поводу в Facebook, что слова Трампа означают, что Украине могут быть предоставлены лишь несколько штук или пару десятков "Томагавков", при этом стрелять ими сразу не позволят.

"Потому что это, прежде всего, средство давления на Путина и попытки заставить его пойти на переговоры, и только потом — усиление наших военных возможностей", — отмечает Чернев. Также, по его словам, если Трамп позволит использовать эти ракеты, то он может позволить использовать их только по конкретным, заранее согласованным в США целям.

Новости о "Томагавках", которые может получить Киев, появились на фоне еще нескольких сообщений о ракетах и их использовании в войне России и Украины. Financial Times, в частности, написала, что американская система ПВО Patriot, несколько установок которой были переданы западными союзниками Киеву, якобы более не в силах предотвратить воздушные удары России по Украине. Как следует из этих статей, российские военные модернизировали свои ракеты и теперь они способны уклоняться от систем ПВО Patriot. Financial Times пишет, что количество перехваченных Украиной российских баллистических ракет резко упало: с 37% в августе до до 6% в сентябре, хотя запущено Россией ракет было даже меньше, чем месяцем ранее. Украинские и западные чиновники рассказали, что Россия якобы "доработала" ракеты "Искандер" и "Кинжал", чтобы они отклонялись от ракет-перехватчиков Патриот, резко меняя свою траекторию в последний момент.

Насколько реальна такая "доработка" Россией ракет, особенно в условиях западных санкций, наложенных на Россию, которые сильно осложняют Москве закупку электронных компонентов? Правда ли, что эффективность ПВО Patriot резко упала? И наконец: нужны ли Киеву "Томагавки" и зачем? Телеканал Настоящее Время задал эти вопросы Константину Криволапу, украинскому авиационному эксперту, бывшему инженеру по испытаниям конструкторского бюро "Антонов".

Криволап признает, что в российские ракеты "действительно была заложена возможность маневрирования". "Раньше россияне этим делом не особенно пользовались, и Patriot был эффективен", — замечает эксперт в связи со статьей FT.

При этом он обращает внимание на то, что статистика "эффективности" Patriot, которая приводится в статье, "не совсем справедлива": ведь она учитывает все "прилеты" российских ракет по Украине. В том числе — в области которые временно могут не быть прикрыты американским ПВО из-за того, что установки перевезли куда-то еще, где они более нужны. Или — случаи, когда удары наносились в области, где у конкретных установок ПВО не хватало ракет, и поэтому их временно решили не использовать.

"Кинжалы" и "Искандеры-М" могут спокойно прилетать туда, где у нас нет "Патриотов". Или туда, где нам не хватает как пусковых установок, так и радаров для Patriot. И от этого мы никак не можем защититься, — объясняет Криволап. — Но если бы была именно статистика, что россияне били именно в зону досягаемости Patriot, а он не взял, тогда можно было бы говорить о падении эффективности. Но у нас был дефицит вообще-то ракет к "Патриотам".

Что касается "доработки" российских ракет, Криволап подчеркивает, что любые попытки "вмешаться" в ракету, "доработать" ее — "это очень сложный процесс".

"Я не представляю себе, как можно легко, быстро и просто изменить баллистическую ракету так, чтобы не проводить ее дополнительные испытания, это практически невозможно, — объясняет он. — Единственное, во что там можно вмешиваться, — это программирование ракеты, ее софт, потому что основные возможности ракеты были заложены в нее давно. И это в том числе возможности изменять траекторию на окончательной фазе, на терминальной фазе полета".

Что касается влияния санкций на "доработку" ракет Россией, то Криволап считает: "Если что-то пытаться добавить с помощью Китая, то это не улучшает ракету, только ухудшает. Мы это увидим по другим ракетам, в том числе и по баллистическим: замена (иностранных) комплектующих на китайские ни к чему хорошему не приводит".

"Но если говорить непосредственно о возможностях изменения софта, то возможность доработки есть — на последних, терминальных фазах, когда переходит практически вертикальный полет, есть возможность небольшого маневрирования, — рассказывает Криволап. — Но украинскими военными эти вещи, скажем так, компенсируются новыми разработками системы наведения от (американской) компании Raytheon".

Криволап также отмечает, что соревнование "разработчиков" в военном конфликте — обычный процесс: "Алгоритмы постоянно происходят в итерационном процессе. Что-то изменили россияне, что-то изменили американцы. Добавили россияне, изменили американцы. Этот процесс идет постоянно", — говорит он.

"Но главная целевая аудитория этого сообщения (в газетных статьях) была в том, что Украине не хватает систем Patriot, поэтому, пожалуйста, помогите Украине с системами Patriot!" — подчеркивает Криволап.

Украинский авиаэксперт также приветствует решение Трампа о передаче Киеву ракет "Томагавк", если оно будет принято. Но отмечает, что США эти ракеты практически никому не передавали, кроме своих главных союзников, Великобритании и Австралии: это неэкспортное оружие.

"Томагавк" — это ракета, которая известна своей очень высокой точностью, а также известна большим количеством возможных боевых частей разного типа. То есть она в совокупности с другими ракетами, с другими беспилотниками, практически может зайти куда угодно, — объясняет он. — Технические возможности ее запускать у украинцев есть: у нас есть несколько уже готовых установок, которые способны запускать как ракету "Томагавк", так и ракету СМ-6 для перехвата баллистических целей".

Эксперт замечает, что сухопутные системы пуска "Томагавков" были в свое время уничтожены после подписания Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым договора РСМД-2 об ограничении ракет средней и меньшей дальности, а установки воздушного пуска этих ракет были разобраны. Но когда США осенью 2018 года вышли из этого договора во время первого срока Трампа в Белом доме, многие пусковые установки были восстановлены.

"Но я, честно говоря, до последнего был почти убежден, что нам эти ракеты передавать не будут, потому что это система, которую американцы никому фактически не передавали для использования. Но я не исключая, что сейчас Трамп готов передать нам "Томагавки". А сообщение о передаче разведданных позволяет нам судить о том, что эти ракеты будут оснащены возможностями точного поражения. И поэтому Россия очень обеспокоена тем, что "Томагавки" действительно могут прийти в Украину: тогда россиянам будет не очень хорошо", — замечает он.