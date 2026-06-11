Решили без неё

Владимир Путин допустил снижение ключевой ставки Центробанка России. По словам президента РФ, ситуация в экономике "находится под контролем". Путин на совещании с членами правительства заявил, что инфляция в стране снижается и уже составляет 5,5%.

На этом совещании не было главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной: она на больничном. Набиуллина выступает против резкого снижения ставки. Последний раз ЦБ понизил ключевую ставку до 14,5%. В апреле глава ЦБ допускала, что 19 июня, когда должно быть принято решение, Банк России может оставить ставку на том же уровне.

Опасения главы ЦБ понятны: резкое снижение ставки может разогнать инфляцию еще больше. Но Путину надо продолжать войну, а значит, и экономика должна под это подстраиваться, несмотря на все риски.

Президенту России также не очевидны и другие проблемы в экономике: "инвестиционной паузы" нет. Еще в апреле Росстат сообщил, что российская экономика начала год сильнейшим за 16 лет обвалом инвестиций.

О том, чего ждать, если сторонники снижения ключевой ставки всё-таки смогут продавить свою идею, а также о других больных местах российской экономики, которые Путину не видны, говорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом.