Республиканцы хотят помочь Израилю за счёт Налоговой службы

Администрация президента США отвергла попытку республиканского большинства в Палате представителей разделить военную помощь Израилю и Украине и срочно выделить деньги Израилю за счёт сокращения других расходов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением, в котором обвинила республиканцев в "политизации национальной безопасности" и назвала их законопроект "не имеющим смысла". Требование компенсаций за обеспечение ключевых национальных интересов, таких как поддержка Израиля в борьбе с ХАМАС и защита Украины от российской агрессии, было бы отходом от нормального двухпартийного процесса и имело бы опустошительные последствия для безопасности и союзов США на много лет вперед, сказала пресс-секретарь Белого дома.

В понедельник республиканцы в Палате представителей внесли предложение выделить Израилю 14,3 млрд долларов, сократив для этого финансирование федеральной налоговой службы.

Демократы обвинили республиканцев в том, что они препятствуют Конгрессу в оказании помощи Израилю, представляя основанный на партийных соображениях законопроект.

Президент Джо Байден ранее запросил Конгресс о выделении сразу 106 млрд долларов, из которых больше половины пошло бы Украине, а остальное — Израилю, Тайваню и на охрану границы США с Мексикой.

Новый спикер Палаты представителей, сторонник Трампа Майк Джонсон, голосовавший против дополнительной помощи Киеву ещё до избрания спикером, заявил, что хотел бы сначала выделить срочную помощь Израилю, а Украину обсуждать отдельно. Он также заявил, что хотел бы увидеть больше отчетности за те деньги, что уже были направлены украинскому правительству на отражение российской агрессии.

Ожидается, что Комитет по регламенту Палаты представителей рассмотрит предложенный республиканцами законопроект о помощи Израилю в среду.