Джо Байден запросил у Конгресса крупный пакет для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден направил в Конгресс крупный бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов. Этот пакет включает 61 миллиард долларов на военную помощь Украине и 14 миллиардов – на поддержку Израиля.

Белый дом сообщил об этом 20 октября – на следующий день после того, как Байден обратился с речью к нации, упомянув в выступлении российское вторжение в Украину и нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

Запрос необходим для укрепления национальной безопасности и поддержки союзников и партнёров США, говорится в заявлении администрации Байдена. Выделение средств предполагает, что Израиль получит помощь в освобождении заложников и оказании гуманитарного содействия гражданским лицам, пострадавшим от вооружённого противостояния после "ужасающей террористической атаки ХАМАС".

Финансирование для Украины предполагает содействие в обучении, снаряжении и поставке вооружений армии страны "для защиты и возвращения суверенных территорий". Речь Байдена в Белом доме 19 октября стала основанием для этого запроса. В ней американский лидер назвал как действия джихадистов на Ближнем Востоке, так и вторжение в Украину по приказу президента Владимира Путина угрозой для глобальной демократии.

Более 9 миллиардов долларов администрация Джо Байдена запрашивает на гуманитарные нужды - в том числе для Украины, сектора Газа и Израиля. Остальные средства предусмотрены для финансирования мер по укреплению безопасности на американской границе, противодействию контрабанде, а также для помощи беженцам.

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