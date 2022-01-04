Республиканцы уверены, что Сенат одобрит санкции против "СП-2"

Республиканцы в Сенате США убеждены в том, что Сенат до 14 января одобрит законопроект сенатора Теда Круза о санкциях против газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет издание Politico, которое приводит также подробности законопроекта.

Документ будет выставлен на голосование по соглашению, заключённому ранее между Крузом и главой демократического большинства Чаком Шумером - в обмен на снятие сенатором-республиканцем возражений против назначения чиновников Госдепартамента.

Законопроект даёт Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась администрация Джо Байдена - в том числе против компании-владельца газопровода. Для принятия документа необходимы 60 голосов сенаторов. У республиканцев есть только 50. Однако они рассчитывают на поддержку многих демократов - которые ранее критиковали администрацию Байдена не вводить жёсткие санкции.

Как пишет Politico, демократы могут оказаться в сложном положении, поскольку администрация не поддерживает законопроект Круза. Однако, как отмечает издание, они могут параллельно выставить на голосование другой законопроект - сенатора-демократа Боба Менендеса. Он предусматривает такие же санкции - но только в том случае, если Россия предпримет полономасштабное вторжение на Украину.

Газопровод "Северный поток-2" уже достроен, но ещё не запущен в эксплуатацию. Сейчас идёт процесс его сертификации, которой пока препятствуют нерешённые юридические вопросы. Соединённые Штаты, Украина и ряд стран ЕС выступают против реализации проекта, однако администрация Байдена, чтобы не обострять отношения с Германией, решила воздержаться от санкций, напрямую затрагивающих газопровод.

Многие представители стран Запада заявляют, что в случае крупномасштабного вторжения России в Украину газопровод вряд ли будет запущен.

Генеральный директор одного из спонсоров проекта, компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, заявил, что трубопровод может быть сертифицирован в середине года.

"Я не вижу никакого политического вмешательства, агентство рассматривает документы, как и планировалось. Это может произойти в середине 2022 года. “Северный поток-2” важен", – заявил немецкому изданию Rheinische Post Маубах.