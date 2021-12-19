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Сенат США до 14 января рассмотрит вопрос о санкциях против "СП-2"

Сенатор Тед Круз

В Сенате США до 14 января пройдёт голосование по предложенному сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроекту о санкциях против пока не запущенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Как сообщает издание Politico, об этом была достигнута договорённость между Крузом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В обмен на включение законопроекта в повестку дня Круз отказался от своей тактики обструкции, из-за которой в Сенате "завязли" назначения десятков предложенных президентом Джо Байденом кандидатур на высокие посты в Госдепартаменте. Ряд из них - в частности новый посол США в Японии - уже одобрены Сенатом в пятницу, после нескольких месяцев ожидания.

Круз - один из самых последовательных критиков газопровода. В 2019 году он добился включения в законодательство санкций против судов-трубоукладчиков, из-за чего "Северный поток-2" был достроен на полтора года позже, чем ожидалось. Администрация Байдена, однако, не стала накладывать санкции на сам газопровод и его владельцев - как утверждается, чтобы не испортить отношения с Германией. Санкции также не стали включать в недавно принятый оборонный бюджет США.

Пока неясно, как отнесутся к инициативе Круза демократы. Без их поддержки законопроект не может быть принят (в Сенате у обеих партий по 50 голосов, а для принятия законопроекта необходима поддержка 60 сенаторов). Представители администрации Байдена заявляли, что газопровод не должен заработать в случае широкомасштабного вторжения России в Украину.

Против сооружения газопровода выступает ряд стран ЕС и Украина, называя его инструментом шантажа Москвы по отношению к Евросоюзу. Газопровод уже достроен, но ещё не сертифицирован - этот процесс может затянуться до второй половины 2022 года. Предыдущее правительство Германии выступало за реализацию проекта. Члены нового кабинета Олафа Шольцы высказываются более критически - так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент "Северный поток-2" не может быть сертифицирован по юридическим причинам, а министр экономики Роберт Хабек назвал сооружение газопровода "геополитической ошибкой". Официально, однако, новое правительство Германии не выступило за закрытие проекта.

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