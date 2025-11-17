Reuters: Chevron рассматривает покупку зарубежных активов "Лукойла"

Американская энергетическая компания Chevron рассматривает варианты покупки зарубежных активов "Лукойла", который попал под санкции США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Министерство финансов США дало разрешение потенциальным покупателям на переговоры с "Лукойлом" о зарубежных активах. По словам собеседников агентства, Chevron рассматривает покупку не всех активов, а лишь тех, которые пересекаются с ее собственными.

Ранее Reuters выяснил, что в активах "Лукойла" также заинтересован американский инвестиционный фонд Carlyle. По словам одного из источников, организация находится на ранней стадии изучения возможности покупки активов.

В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России: "Лукойла" и "Роснефти". Под ограничения попали также дочерние структуры компаний, включая сбытовые сети, добывающие и логистические подразделения.

После этого "Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Компания владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру, в том числе в США.

В конце октября активы "Лукойла" предложила купить швейцарская компания Gunvor, связанная с другом Владимира Путина Геннадием Тимченко. Однако организация отказалась от своих планов после того, как Минфин США дал понять, что не одобрит это соглашение – по крайней мере до окончания боевых действий, которые Россия ведет в Украине.