Российская банковская система может столкнуться с "взрывоопасным" кризисом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на закрытый доклад разведки одной из европейских стран. Документ подготовлен в июне для европейских чиновников в преддверии обсуждения 21-го пакета санкций Евросоюза.

По данным Reuters, авторы доклада считают, что российские власти вынуждают банки активно кредитовать предприятия оборонной промышленности, региональные государственные проекты и покупателей жилья, а государственные программы поддержки и реструктуризация долгов скрывают накапливающиеся финансовые риски.

В документе утверждается, что проблемными стали около 10% корпоративных кредитов, а в некоторых крупных банках доля невозвратных розничных займов в прошлом году достигала 15%. Кроме того, более 500 тысяч россиян были признаны банкротами в 2025 году, а свыше 13 миллионов человек одновременно выплачивают не менее трёх кредитов.

В докладе говорится, что серьёзный экономический шок, в том числе новый пакет санкций против банковского сектора, может спровоцировать финансовый кризис.

Банк России отказался комментировать Reuters выводы авторов документа.

В свою очередь один из экспертов, опрошенных агентством, заявил, что, несмотря на замедление экономики, высокий уровень государственных расходов и контроля над финансовой системой снижает вероятность банковского кризиса в ближайшее время.

По данным Reuters, 21-й пакет санкций Евросоюза может быть принят уже в июле. Под ограничения, как ожидается, могут попасть около 90 российских банков, а также криптовалютные сети, производители беспилотников, нефтетрейдеры и нефтеперерабатывающие предприятия.

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