Reuters: "Газпром нефтехим Салават" приостановил работу после атаки

Нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане приостановил работу после украинской атаки в ночь на 14 июля. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на два источника.
По словам собеседников агентства, остановлена работа в том числе установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью более 17 тысяч тонн в сутки и ЭЛОУ-АВТ-4 мощностью более 11 тысяч тонн в сутки, а также вторичных нефтеперерабатывающих блоков.
Источники считают, что ремонт может занять несколько недель или даже месяцев.
- В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре. Под атаки уже попали все крупнейшие НПЗ страны. Во многих регионах России возник дефицит топлива: на автозаправках возникают очереди, цены на бензин растут. Почти во всех регионах введены ограничения на свободную продажу топлива.