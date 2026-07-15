Reuters: "Газпром нефтехим Салават" приостановил работу после атаки

Нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане приостановил работу после украинской атаки в ночь на 14 июля. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, остановлена работа в том числе установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью более 17 тысяч тонн в сутки и ЭЛОУ-АВТ-4 мощностью более 11 тысяч тонн в сутки, а также вторичных нефтеперерабатывающих блоков.

Источники считают, что ремонт может занять несколько недель или даже месяцев.