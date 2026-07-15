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Reuters: "Газпром нефтехим Салават" приостановил работу после атаки

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

НПЗ "Газпром нефтехим Салават", 14 июля 2026 года
НПЗ "Газпром нефтехим Салават", 14 июля 2026 года

Нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане приостановил работу после украинской атаки в ночь на 14 июля. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, остановлена работа в том числе установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью более 17 тысяч тонн в сутки и ЭЛОУ-АВТ-4 мощностью более 11 тысяч тонн в сутки, а также вторичных нефтеперерабатывающих блоков.

Источники считают, что ремонт может занять несколько недель или даже месяцев.

  • В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре. Под атаки уже попали все крупнейшие НПЗ страны. Во многих регионах России возник дефицит топлива: на автозаправках возникают очереди, цены на бензин растут. Почти во всех регионах введены ограничения на свободную продажу топлива.
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