Reuters: Индия продолжит покупать российскую нефть

Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в индийском правительстве.

Один из собеседников агентства заявил, что это долгосрочные контакты, и "не так-то просто в одночасье прекратить закупки".

14 июля Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если Россия не достигнет мирного соглашения с Украиной. 30 июля американский президент анонсировал 25-процентные импортные пошлины для Индии – он обосновал это, помимо прочего, тем, что Индия закупает у России военную технику и энергоносители.