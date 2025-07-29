Президент США Дональд Трамп дал России 10 дней на заключение сделки с Украиной. Аудиозапись общения с журналистами выложена в ютьюбе Белого дома.

По словам политика, после этого будут введены обещанные им пошлины. Однако он не уверен, что это подействует на Москву, потому что президент России Владимир Путин "явно хочет, чтобы война продолжалась".

Трамп выразил уверенность, что ведение пошлин не повлияет на мировые цены на нефть, так как США могут увеличить добычу.

Ранее президент обещал применить стопроцентные пошлины к российскому экспорту в США и экспорту стран, ведущих торговлю с Россией. В такой формулировке ограничения могут коснуться, в том числе, Китай, страны Евросоюза, Индию, Турцию.

Накануне Трамп сообщил, что крайний срок для Москвы составит от 10 до 12 дней. Кремль в ответ заявил, что "принял к сведению" эту информацию.