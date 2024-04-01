Reuters: Иран незадолго до теракта в "Крокусе" предупреждал РФ об угрозе

Иран предупреждал Россию о возможности масштабной "террористической операции" на российской территории перед нападением на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" 22 марта, ставшим одним из самых крупных терактов в новейшей российской истории. Об этом со ссылкой на три источника сообщает агентство Reuters.

"За несколько дней до нападения Тегеран передал Москве информацию о возможном крупном теракте в России. Информация была получена в результате допросов задержанных по подозрению в организации взрывов в Иране", - рассказал один из собеседников агентства.

Крупнейший за последнее время теракт произошёл в Иране 3 января, его жертвами стали десятки участников траурной церемонии в годовщину гибели генерала Кассема Сулеймани. Ответственность за взрыв, как и за нападение на "Крокус Сити Холл", взяло на себя афганское подразделение признанной террористической организации "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан".

Российские власти при этом официально не комментируют версию о причастности ИГ к теракту и выступают с утверждениями, что к нему причастна Украина, что в Киеве категорически отрицают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможных предупреждениях Ирана.

О возможных терактах в крупных городах России, в том числе на концертах, предупреждали и США и их союзники. При этом Соединённые Штаты находятся во враждебных отношениях с Ираном. В ФСБ России признали, что США передавали информацию о подготовке нападения, но назвали её "общей", не детальной.

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