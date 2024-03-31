Российский МИД потребовал от Украины выдать главу СБУ Малюка

МИД России вечером в воскресенье выпустил заявление, в котором утверждается, что российское внешнеполитическое ведомство передало властям Украины требования об аресте и выдаче России лиц, которых Москва считает причастными к террористическим актам. При этом МИД ссылается на международные конвенции о борьбе с терроризмом и угрожает Украине "международно-правовой ответственностью".

Помимо прочего, Москва потребовала ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, признавшего, как утверждается в тексте, "организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации".

Заявление начинается с упоминания о нападении на подмосковный "Крокус Сити Холл" 22 марта, жертвами которого стали 144 человек и о причастности к которому заявила признанная террористической организация "Исламское государство". Представители российских властей упорно утверждают, что к теракту причастна Украина. В заявлении МИД, однако, констатируется лишь, что это "не первая террористическая атака" против России, и нападение на "Крокус Сити Холл" ставится в один ряд с подрывом Крымского моста и покушениями на ряд провоенных деятелей в России. "Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", - утверждает МИД, упоминая об убийстве Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, ранении Захара Прилепина и гибели его водителя Александра Шубина.

Каким образом российский МИД передал властям Украины требования об аресте украинских граждан (кроме Малюка, другие фамилии не называются), не ясно. Россия третий год ведёт против Украины агрессивную необъявленную войну, в ходе которой погибли, по минимальным оценкам, десятки тысяч военных с обеих сторон, а также тысячи мирных жителей Украины.

На последнее заявление МИД в Киеве пока не отреагировали. Ранее представители украинских властей категорически отрицали любую причастность к теракту в "Крокусе", а страны Запада предостерегали Россию от того, чтобы пытаться возложить на Киев ответственность за него, утверждая, что у российских властей нет никаких доказательств этой версии.

Глава СБУ ранее заявил, что за двумя подрывами Крымского моста, соединящего Россию и аннексированный Крым, стояли украинские спецслужбы. Украина считает мост законной военной целью. О покушениях на Дугину, Татарского и Прилепина представители Украины говорили только косвенно, отмечая при этом, что активные провоенные пропагандисты также могут рассматриваться как законные цели.