Reuters: из-за войны в Иране США стали крупнейшим экспортёром нефти

Из-за перекрытия Ормузского пролива, по которому экспортировалась саудовская нефть, и введенных против российской нефти санкций Соединённые Штаты уже третий месяц занимают лидирующие позиции в мире по экспорту нефтепродуктов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Vortexa.

Согласно полученным данным, экспорт нефти и топлива из США в мае вырос примерно до 10,5 миллионов баррелей в сутки благодаря высоким объёмам добычи и высвобождению стратегических нефтяных резервов страны. Экспорт России в том же месяце составил семь миллионов баррелей в сутки, а Саудовской Аравии – около шести миллионов баррелей.

По данным Vortexa, в 2025 году лидером по экспорту нефти была Саудовская Аравия (восемь миллионов баррелей в сутки). Соединённые Штаты продавали за рубеж больше шести с половиной миллионов баррелей в сутки, а Россия – чуть меньше шести миллионов баррелей.

"Занимая позицию крупнейшего экспортёра нефти, Вашингтон получит новый мощный рычаг в переговорах с союзниками и соперниками, в дополнение к своему глобальному военному превосходству и доминированию на финансовых рынках", – пишет Reuters.

Например, именно США стали главным импортёром сырой нефти в Европу и вторым по величине поставщиком топливных дистиллятов в регион. Кроме того, все большую зависимость от американской нефти сейчас демонстрируют азиатские страны из-за сложностей с поставками ближневосточных нефтепродуктов.

11 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что США собираются захватить остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана и "установить полный контроль над их нефтегазовыми рынками, подобно тому, как это сделали с Венесуэлой".