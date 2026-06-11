США ударили по системам связи и ПВО Ирана, тот атаковал базы

Американские военные в ночь на 11 июня нанесли удары по военным средствам наблюдения, системам связи и объектам ПВО в Иране после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "слишком долго тянул" с заключением "сделки" о мире и теперь "заплатит за это".

В Центральном командованим Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что "дополнительные" высокоточные удары нанесены "в целях самообороны" и они стали "ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана".

Соединённые Штаты вторую ночь подряд подвергают Иран ударам. При этом, по сообщению WSJ, они наносятся только по военным объектам, а не по инфраструктуре.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил двумя волнами атак. Во время первой, как утверждается, иранские военные нанесли удары по 18 целям, в том числе двум американским базам в Кувейте (Али ас-Салем и Ахмад аль-Джабер) и одной базе в Бахрейне (Шейх Исса). В ходе второй атаки Иран запустил 12 баллистических ракет по американской авиабазе в Аль-Азрак в Иордании. В КСИР заявили, что "уничтожили" место базирования истребителей F35, F15, F16 и "значительное число" таких самолетов. Независимого подтверждения этих утверждений нет. Обе стороны не сообщали о возможном ущербе.

Власти Кувейта утром 11 июня закрывали воздушное пространство и перенаправили ряд рейсов в другие аэропорты во время иранских ударов и работы ПВО. Кувейтская армия рекомендовала местным жителям следовать инструкциям по безопасности.

Днём ранее США и Иран также обменялись ударами. Трамп днем 10 июня сказал Fox News, что высокопоставленные иранские чиновники звонили ему, чтобы попросить прекратить бомбардировки. Трамп предупредил, что США готовы к быстрой эскалации, если Тегеран в ближайшее время не подпишет мирное соглашение, а также пригрозил "разбомбить до основания" Иран.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его министерство "готово установить условия, чтобы гарантировать заключение сделки, на которую рассчитывает президент Трамп" и удары по Ирану "призваны это обеспечить".

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 10 июня в соцсети X заявил, что вооруженные силы Ирана "не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу". "Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности", – написал он.

Иранские агентства со ссылкой на военных также утверждают, что Иран полностью закрыл Ормузский пролив для движения любых гражданских судов. В командовании США это отрицают.

Ни одна из сторон официально не заявляла о выходе из режима прекращения огня.



