Reuters: Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке нефти

Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах, пишет агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

"Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в Российскую Федерацию", – заявили в ведомстве.

Министерство не уточнило объемы, условия переработки или конкретные нефтеперерабатывающие заводы, участвовавшие в переговорах.