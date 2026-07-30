Reuters: Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке нефти

Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах, пишет агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.
"Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в Российскую Федерацию", – заявили в ведомстве.
Министерство не уточнило объемы, условия переработки или конкретные нефтеперерабатывающие заводы, участвовавшие в переговорах.
- Топливный кризис в России начался в июне на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре. Дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и оккупированных территориях. В подавляющем большинстве регионов введены ограничения на свободную продажу бензина.
- 8 июля Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран и выезд назад до одного раза в сутки. По словам вице-министра энергетики страны Кайырхана Туткышбаева, потребление горюче-смазочных материалов в последнее время "заметно выросло" в граничащих с Россией регионах – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.