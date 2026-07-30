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Reuters: Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке нефти

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Шымкентский НПЗ, Казахстан
Шымкентский НПЗ, Казахстан

Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах, пишет агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

"Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в Российскую Федерацию", – заявили в ведомстве.

Министерство не уточнило объемы, условия переработки или конкретные нефтеперерабатывающие заводы, участвовавшие в переговорах.

  • Топливный кризис в России начался в июне на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре. Дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и оккупированных территориях. В подавляющем большинстве регионов введены ограничения на свободную продажу бензина.
  • 8 июля Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран и выезд назад до одного раза в сутки. По словам вице-министра энергетики страны Кайырхана Туткышбаева, потребление горюче-смазочных материалов в последнее время "заметно выросло" в граничащих с Россией регионах – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.
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