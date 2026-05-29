Reuters: Китай строит крупнейшую инфраструктуру для ядерных сил

Китай начал крупнейшее расширение своей ядерной инфраструктуры за всю современную историю страны. В пустынных районах Синьцзяна, недалеко от границ России и Монголии, Пекин создает масштабную сеть объектов для стратегических ядерных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Новая инфраструктура строится рядом с районом шахтных пусковых установок Хами — одним из ключевых центров размещения китайских межконтинентальных баллистических ракет, способных достигать территории США. По оценкам аналитиков, проект призван гарантировать сохранение китайского потенциала ответного удара даже в случае первого удара со стороны противника.

По данным Reuters, комплекс включает более 80 бетонных стартовых площадок, три крупных восьмиугольных объекта, десятки укрепленных бункеров, подземные коммуникации, узлы спутниковой связи, железнодорожные ветки, аэродромы и склады вооружений. Все объекты соединены сетью дорог и инженерной инфраструктуры, охватывающей тысячи квадратных километров пустынной территории.

Особое внимание экспертов привлекли три восьмиугольных комплекса, расположенные в десятках километров от района Хами. По мнению аналитиков, они могут использоваться для размещения мобильных ракетных комплексов, систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и элементов системы управления стратегическими ядерными силами.

По данным Пентагона, Китай сегодня наращивает ядерный потенциал быстрее любой другой страны мира. В декабрьском докладе Минобороны США говорится, что количество китайских ядерных боеголовок может вырасти до 1000 к 2030 году. Американские военные также считают, что Пекин уже разместил около 100 межконтинентальных баллистических ракет в трех крупнейших районах шахтного базирования.

Параллельно Китай развивает систему раннего предупреждения Huoyan-1. По данным США, она способна обнаруживать запуск межконтинентальных ракет в течение 90 секунд и оперативно передавать информацию командованию. Минобороны Китая публикацию Reuters не комментировало.

