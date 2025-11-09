Песков: Путин не приказывал готовиться к ядерным испытаниям

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин "не давал указания приступить к подготовке" ядерных испытаний. По его словам, Россия будет вынуждена провести такие испытания, если их проведут Соединённые Штаты.

Тема ядерных испытаний обсуждалась на этой неделе на совещании Путина с членами Совета безопасности. Министр обороны Андрей Белоусов на совещании предложил Путину немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля, сославшись на заявления президента США Дональда Трампа о том, что США намерены провести испытания ядерного оружия, поскольку их проводят и другие страны. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что в ФСБ пока не понимают, что Трамп имел в виду. В результате Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Прямо готовиться к испытаниям он не приказал.

Как сказал Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (интервью вышло в эфир 9 ноября), "Сначала нужно

понять, нужно ли нам это делать. Это должно быть очень серьезное,

обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут

заниматься". Песков также отметил, что в Москве пока не понимают, что имел в виду президент США, говоря, что другие страны проводят ядерные испытания.

"Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия", - заявил Песков. Он также отверг интерпретацию испытаний ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" (российские власти утверждают, что они снабжены ядерной энергетической установкой) как испытаний ядерного оружия, отметив, что такая трактовка была бы безграмотной.

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты "немедленно" начнут испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Позднее в интервью CBS News Трамп заявил, что "другие страны проводят испытания", и он не хочет, чтобы США были "единственной страной, которая не проводит тесты". При этом Трамп прямо не говорил о том, что имел в виду полноценное возобновление ядерных испытаний с подземными взрывами - так, как они осуществлялись в США и бывшем СССР до 1990-х годов. Песков заявил, что в Москве по-прежнему ждут разъяснений от США.

В особенности после полномасштабного вторжения в Украину российские власти всё чаще стали намекать на возможность использования ядерного оружия и предприняли ряд шагов, устраняющих существовавшие ограничения. Россия приостановила действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (хотя и заявила, что продолжает соблюдать его положения), разместила ядерное оружие в Беларуси, изменила ядерную доктрину, а также заявляет о разработке новых видов оружия, способных нести ядерный заряд, в их числе и упомянутые "Буревестник" и "Посейдон".