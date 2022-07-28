Reuters: Кремль рассчитывал на сеть своих тайных агентов в Украине

Задолго до вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Кремль начал создавать в Украине сеть своих тайных агентов, которые были призваны способствовать успеху будущего вторжения. Об этом говорится в опубликованном в четверг агентством Reuters расследовании.

По данным источников Reuters (агентство ссылается на пять человек, которые, как утверждается, были знакомы с планами Кремля по подготовке к войне), президент России Владимир Путин рассчитывал на то, что созданная сеть агентов будет способствовать тому, что администрация Владимира Зеленского вскоре после начала вторжения бежит из Украины, откажется от власти или капитулирует. Этого не произошло, спустя 5 месяцев после начала вторжения Украина, хотя и потеряв контроль над рядом территорий, продолжает упорное сопротивление.

Ссылаясь на интервью с российскими и украинскими представителями и документы украинских судов, Reuters утверждает, что сеть российских агентов была более глубокой и разветвлённой, чем считалось ранее. По словам главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у России были агенты среди военных и сотрудников спецслужб.

В частности, утверждается, что результатом действий российских агентов была сдача без боя Чернобыльской АЭС в первый день войны. В госизмене подозревают Валентина Витера, бывшего руководителя службы безопасности станции, а также одного из высокопоставленных сотрудников спецслужб.

Источники Reuters утверждают, что Москва планировала смену власти в Украине - в частности, по сообщениям источников, марионеточное правительство должен был возглавить Олег Царёв, бывший пророссийский депутат Верховной Рады, с 2014 года живущий в России. Он поддержал российское вторжение, но не занял после него какого-либо поста в оккупационных администрациях.

В целом, как отмечает Reuters, российский план провалился. По словам Данилова, Москва рассчитывала на слабость Украины, а также переоценила способности своих агентов. Один из собеседников агентства назвал их "клоунами, которые говорили то, что хотело слышать начальство". С Чернобыльской АЭС российские военные вынуждены были уйти в начале апреля, после отступления от Киева.

Частичным успехом Кремля, тем не менее, источники Reuters называют то, что Служба безопасности Украины вынуждена тратить много времени на поиск российских агентов - в том числе и в своих собственных рядах. Большое число сотрудников СБУ, подозреваемых в работе на Россию, стало одним из факторов, приведших к отставке главы службы Ивана Баканова.