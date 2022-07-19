В Украине арестован бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич

Бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Олега Кулинича отправили под арест. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе – в госизмене. Он был задержан 16 июля. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В ведомстве заявили, что в результате проведённого расследования были установлены факты сотрудничества Кулинича с российскими спецслужбами. По данным следователей, экс-глава СБУ по Крыму передал российской разведке информацию, составляющую государственную тайну. В сообщении также говорится, что Кулинич состоял в некой преступной организации, которая "занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины". "Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", — добавили в бюро.

Олег Кулинич возглавлял Управление СБУ в Автономной республике Крым с октября 2020-го до марта 2022 года. После аннексии полуострова Россией управление размещалось в Херсоне. Когда-то Кулинич учился в академии ФСБ России и проходил военную службу Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Предполагается, что именно Кулинич может быть причастен к быстрому захвату Херсонской области российскими военными, наступавшими из Крыма. Утверждается, что один из помощников Кулинича Игорь Садохин, координировавший антитеррористическую деятельность Управления СБУ в Херсонской области, был задержан в марте по обвинению в государственной измене. Есть сведения, что он передал российским силам карту минных полей и координаты объектов обороны для российской военной авиации.