Reuters: Московский НПЗ не сможет работать до конца года

Московский нефтеперерабатывающий завод, пострадавший в результате двух масштабных атак украинских беспилотников в этом месяце, вряд ли сможет возобновить работу до конца нынешнего года. Об этом в среду пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Как отмечает издание, вывод НПЗ из строя "значительно осложняет усилия России по борьбе с дефицитом топлива", который стал заметен в последние дни в значительном числе регионов, включая Москву.

Завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы, он принадлежит компании "Газпромнефть". Опубликованные спутниковые снимки последствий украинских ударов подтвердили повреждение двух установок по переработке нефти, а также нескольких резервуаров. Он полностью остановил работу. "На ремонт уйдёт как минимум полгода", - заявил один из источников издания. В компании-владельце от комментариев отказались.

Украинские удары вывели в последние месяцы из строя значительную часть мощностей российской нефтепереработки. Под удар попали все крупные НПЗ в европейской части России. В июне начал ощущаться дефицит топлива - цены на него растут, в ряде регионов начались перебои со снабжением. К 24 июня ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены уже более чем в 20 регионах, их число продолжает расти.

Столкнувшись с топливным кризисом, Россия рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, заявил во вторник вице-премьер Александр Новак. Рассматривается также возможность наращивания импорта топлива.