"Стоило этого ожидать". Оставшиеся и уехавшие – об ударе по Капотне

После украинской атаки на нефтеперерабатывающий завод в Капотне многие москвичи, кажется, впервые по-настоящему обратили внимание на войну. Переполняющие их чувства варьируются от страха до недоумения, и самый массированный удар по Москве за время полномасштабной войны породил целый ряд эмоциональных постов в соцсетях – как от тех, кто эмигрировал из России, так и от тех, кто остается в ней.

Люди обсуждают неэффективность работы ПВО (по одной из версий, именно ракета "Панциря" попала в резервуар с топливом, крышка которого в результате взрыва взлетела на несколько десятков метров), отсутствие предупреждений об атаке и бомбоубежищ, экологические последствия удара (многие хорошо помнят "нефтяные дожди" в Туапсе после серии атак на Туапсинский НПЗ), очереди на заправках, а главное, пытаются понять, когда и как может наконец закончиться война.

Отдельный колорит происходящему придает само место, где находится атакованный НПЗ. Капотня уже давно является самым неблагополучным по многим параметрам районом российской столицы с самым дешевым жильем, став символом депрессивности и упадка. Вместе с этим, кажется, многие жители мегаполиса относятся к происходящему буднично – как можно было наблюдать на видео очевидцев, где машины едут по МКАДу рядом с горящим заводом и гигантским рынком "Садовод", неохотно останавливаясь, когда на проезжую часть выбегают военные с ПЗРК, чтобы выстрелить по летящему в небе дрону.

Мат заменен на звездочки редакцией, некоторые посты сокращены.

Елена Дарина

В 5 утра проснулась от громкого жужжания. В окно не выглядывала и во двор не выходила. Но почему-то подумала, что это два БПЛА кружат.

Потом прочла в Вк и на Яндекс.Дзене, что рой БПЛА полетел к Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Собянин сказал, что "несколько БПЛА достигли МНПЗ". Что это значит, я не поняла. Горит что ли? Так бы и сказал.

Этот МНПЗ - в соседнем районе, в Капотне, не так уж далеко от моего дома в Москве. Если горит, то на нас гарь пойдет. Я сейчас как раз домой еду...

А в Чехове из-за обломков БПЛА сгорел дом в дачном поселке.

В Люберцах - выгорела квартира...

В общем, движуха нарастает

В общем, движуха нарастает.

В 5 утра, кстати, было страшно.

Прям животный ужас.

Эти БПЛА так жужжали, мне казалось, что они сейчас ко мне в окно заглянут, скажут: "Здрасти!"

В Вк потом прочла, что и правда два дрона летали над Заокским.

Насчет МНПЗ - декарбонизация, это понятно.

Значит, бензин подорожает.

Сергей Ерженков

Люди, которые радуются попаданиям по Капотне, либо не понимают, что такое нефтеперерабатывающий завод, либо не понимают, что такое ответственность за собственные слова.

Капотня — это не просто уродливое скопление труб и вечно чадящий факел. Это миллионы тонн горючих веществ и огромная концентрация энергии рядом с жилыми районами. Еще академик Легасов предупреждал, что концентрация горючих материалов на таких объектах создает колоссальный разрушительный потенциал. По его оценке, запас энергии, сосредоточенный на МНПЗ в Капотне, может превышать энергетику атомной бомбы. Если завод взлетит, это будет катастрофа не только для всей Москвы, но и для всей Европы.

Удивляет, что бывшие москвичи радуются

Поэтому удивляет, что одни бывшие москвичи радуются, а другие, нынешние, вроде мэра Собянина, говорят об этих атаках так, словно речь идет о выбитых окнах, а не об объекте, авария на котором может поднять на воздух весь город.

И если власти не могу обеспечить безопасность жителей, Собянин должен рассказывать не о количестве сбитых дронов и поднятых в воздух вертолетов - он должен эвакуировать как минимум жителей Капотни, Братеево и Марьино. А губернатор Подмосковья Воробьев - Котельников и Дзержинского.

Evgeny Pinelis

Увидеть, как город, где провел совсем не худшие двадцать с лишним лет жизни, атакуют дроны, не то, чего я ожидал, уезжая оттуда в первый срок путина. После всей мерзости, сотворенной россией в Киеве, Харькове, Одесе, Виннице и далее везде, наверное, стоило этого ожидать, но все равно выглядит и ощущается сюрреалистично. Тут, как у футболистов, забивших гол в ворота бывшей команды: ему радуются и его все равно празднуют, хоть и сдержаннее, но изо всех сил желая Украине скорейшей победы.

Татьяна Малкина

Так вышло, что я как раз на пару дней отъехала от Москвы. Совсем недалеко, но все же достаточно, чтобы почти вовсе попала связь.

Поэтому, внезапно обретя немного сети, я прям вот час назад получила все новости нашего городка. И поймала себя на том, что почти готова уже была громко выдохнуть главное на сегодня русское слово - «***бааать!»

Что ж… что ж… потоп - он такой, похоже. И не уверена, что процесс обратим.

Смешанные чувства испытала опять от картинок горящего мнпз. Дело в том, что это в некотором смысле моя малая родина - Нефтекип животворящий, проклятие детства. Факел был виден почти из окна, хоть и весьма вдали. Факел мы любили, потому что когда он нормально горел, это означало, что все идет по плану, а когда он был малюсенький, дергался и чадил, это означало, что идет Большая Вонь и что белье на балконе уже черное и иногда неотстирываемое.

Благодаря Нефтекипу я получила первые знания из области органической химии. Смрад был приветом от меркаптанов. Меркаптаны (тиолы) — это сероорганические соединения (аналоги спиртов), содержащие функциональную группу -SH вместо -OH. Они обладают резким, крайне неприятным запахом, в высоких концентрациях токсичны, вызывают головную боль, тошноту, раздражение слизистых оболочек.

Не знаю про уровень концентрации, но меркаптановый смрад ни с чем не спутать, он мне до сих пор иногда снится и является олфакторным эквивалентом ужаса и удушья.

При этом жила я вовсе не в Капотне, а можно сказать, в чудном, почти лесном поселении под скромным названием «военный городок» (и неформальным названием «п*здопропащенск»). градообразующим, если можно так сказать, предприятием этого местечка было и останется МОСВОКУ им верховного совета - то самое училище, которое дало миру не только т.н. «кремлевских курсантов», умеющих гимнастически вздевать гибкие ноги в полированных сапогах в почетном карауле у мавзолея и неизвестного солдата, но и множество советских офицеров со специальностью «командный состав». Включая кандидата военных наук, главкома ВСУ Александра Сырского.

Не уверена, ненавидит ли он меркаптаны так же сильно, как и я, он на пару лет меня старше, но, кажется, к моим примерно 14, когда будущий главком теоретически уже мог стать курсантом в нашем пиздопропащенске, факел обычно горел исправно и ровно и Большая Вонь случалась совсем редко.

Разве что теперь.

А в не-Москве, где я сейчас, все относительно спокойно, только нищевато и очень много людей либо только что "оттуда", либо на пути туда (опять), либо под застрявших после ранения. И выражения лиц у них соответствующие.

Елена Вешняковская

Мне немного совестно быть бенефициаром украинских прилетов. Но когда собянин уничтожал Москву, когда выносил её живое тело бульдозерами, превращал лесную зону в степную, покрывал струпьями и язвами своих мега-омерзительных базаров и вертикальных стойбищ, заматывал выскобленный центр в электролампочки и хирургическое освещение, как в операционной, - вот тогда была уничтожена Москва, при мне, на моих глазах, под бессмысленную рыгню агрессивной микрофлоры, перемоловшей её своими жвалами, как упавшее дерево. И теперь куда ни попадёт по собянинску Украина, она попадает по тому, что я ненавижу, что сожрало и убило город, в котором лежат четыре поколения моих предков. Мне совестно за радость, которую я испытываю, когда громят собянинск, потому что его же не для меня громят, а по совсем другому делу. Но получается так.

Отдельного обсуждения удостоились возникшие в Москве и Московской области проблемы с топливом – хотя власти утверждают, что речь идет об ажиотажном спросе и дефицит, подобный крымскому москвичам не грозит.

Елена Токарева

Везла внука с дачи на экзамен. Думала: дай-ка заправлюсь бензином! Но ни на одной заправке от нашего пункта - это 12 км от Звенигорода - и до Москвы не было бензина. На некоторых заправках водители ждали бензовоза, выстраивались в длинные очереди. Ценник везде был 91 рубль на литр 95-го.

Впервые за сорок лет цена бензина перевалила за доллар.

Конечно, в ближайшее время дефицит бензина в столице и области ликвидируют, но цена так и останется полтора доллара.

Так работает наша экономика.

Тестирую возможность добираться до дачи электричкой

Тестирую возможность добираться до дачи электричкой. Станция Звенигород от нас далеко. Надо добираться автобусом. Приобрести сумку на колесиках, чтобы ходить в магазины в наших ебенях пешком, а не ездить на машине. Такое вот печальное приключение на старости лет.

Алексей Парамонов

Подъехать к воротам ЖК Новые Черемушки (пр-т 60 лет октября 17) нельзя, с проспекта тянется очередь за бензином. Это ни на чем не основанный ажиотажный спрос. Сохраняйте панику! Не поддавайтесь спокойствию!

Денис Киселев

Неожиданно прославилась Капотня. В Капотне я не был ни разу. Видел её только издалека, с МКАДа. Видел этот вечный горящий факел. Из моего района по ночам иногда было видно далёкое зарево от него, и это казалось чем-то почти привычным, частью московского пейзажа, странной, неприятной, но привычной. А теперь, как я понимаю, горит уже не факел. Теперь горит Капотня. Смотрю кадры в Фейсбуке, читаю про прилёты, про бомбёжки, про пожар, про дым, и молчу. Потому что что тут скажешь? Есть вещи, перед которыми слова становятся лишними. Слишком много всего уже сказано, слишком много всего произошло, слишком долго всё к этому шло. Я никогда не любил Капотню, да и не знал её толком. Для меня она всегда была где-то там, на краю города с этим факелом, с нефтепереработкой, с тяжёлым воздухом, с чужой окраинной жизнью. Но тоже Москва. А сейчас я смотрю на всё это и думаю только одно: в Кусково кажется, нет нефти.

Евгений Алексеев

Капотня да, но ведь, с другой стороны, от этого НПЗ — район Марьино, где жил Алексей Навальный и даже когда-то выкладывал виды из окна, где был виден этот НПЗ. И я тогда еще подумал, во-первых, что зачем огромный нефтезавод по соседству с многолюдными жилыми районами: там же должно шмонить невыносимо! Вот Вена, где я был сегодня утром, — казалось бы, город занимает чуть ли не первое место в мире по качеству жизни, но когда проезжаешь мимо НПЗ в Швехате (сразу перед аэропортом), то сразу начинает вонять, и тут же появляются боли в голове. Хотя там, уверен, куда более мощные фильтры стоят, чем в Капотне. Но всё равно: филиал ада этот Швехат. Но там хоть жилая застройка рядом минимальная. А Капотня плюс Марьино плюс Братеево — это ж, наверное, под миллион жителей!

А во-вторых, я тогда подумал, что зачем вообще жить рядом с НПЗ, когда можно жить не рядом с НПЗ? Это вопрос для меня лаконичный: он не требует ответа. Но люди зачем-то миллионами живут рядом с НПЗ, не работая при этом на самом НПЗ (это могла бы быть попытка ответа на предыдущий вопрос, но нет).

Но вернувшись к Алексею Навальному и его видам с балкона на НПЗ — видите, как распорядилась история? Они избавились от Алексея, а в итоге лишись этого самого НПЗ. И еще в миллион раз больше.

Roman Kneiperman

не то чтобы я рад когда москву бомбят

не то чтобы легчает когда им прилетает

не то чтоб я сегодня отпраздновал капотню

не то чтоб я желал чтобы их кремль пылал

(они всего лишь люди при нынешнем уроде)

не то совсем не то… но что-то в этом роде