Reuters: нефтегазовые доходы России в мае могут вырасти на 40%

Доходы российского бюджета от нефти и газа в мае 2026 года могут вырасти почти на 40% по сравнению с маем прошлого года и достичь около 700 миллиардов рублей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Агентство связывает рост с повышением мировых цен на нефть из-за войны в Иране и кризиса в Ормузском заливе. Нефтегазовые доходы обеспечивают около пятой части поступлений в бюджет России.

При этом по сравнению с апрелем доходы, как ожидается, сократятся примерно на 17% из-за особенностей налоговых выплат и роста субсидий нефтепереработчикам.

Несмотря на майский рост, в целом за первые пять месяцев 2026 года нефтегазовые доходы России, по оценке Reuters, снизились примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – примерно до трёх триллионов рублей.

Reuters также отмечает, что в 2025 году нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 24% – до 8,5 триллионов рублей, что стало минимальным показателем с 2020 года.