Reuters: НПЗ в Сызрани остановился после атаки БПЛА

Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани в Самарской области России остановил работу после удара украинского беспилотника 21 мая, утверждает Reuters со ссылкой на два неназванных источника в отрасли.

По их данным, была остановлена установка первичной переработки нефти, на долю которой приходится более 70% мощности завода, ремонт может занять более месяца.

"Роснефть", владелец НПЗ, не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Агентство приводит данные источников, что в 2024 году завод переработал 4,3 миллиона тонн сырой нефти (для сравнения, всего по России в том году – 267 миллионов тонн).

Об ударе по заводу 21 мая сообщили мониторинговые каналы. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, не назвав цель атаки, сообщил о двух погибших.

Потери России в переработке нефти. Общая картина

Практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановливать или сокращать производство после ударов украинских беспилотников в последние недели, писало на днях агентство Reuters.

В частности, оно упоминало о приостановке работы в последнее время:

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово,

Московского НПЗ,

Рязанского НПЗ, на долю которого приходится почти 5% от общего объема переработки в стране.

Суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов, полностью или частично приостановивших работу, превышает 83 миллиона метрических тонн в год, примерно четверть от общей мощности НПЗ в России, писало агентство.

По подсчетам издания "Вот Так", с начала войны ВСУ нанесли не менее 158 ударов по российским НПЗ, в 2026 году уже в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего под удары попадали Рязанский и Саратовский, Афипский, Ильский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы. Вне зоны ударов остаются только Омский и Ангарский НПЗ за Уралом, пишет "Вот так".