Reuters: одобрение"Спутника V" в ЕС в этом году невозможно

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет до конца года принять решение об одобрении российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, некоторые необходимые данные для признания российского препарата по-прежнему отсутствуют.

Если Россия предоставит их до конца ноября, европейский медицинский регулятор "вполне может принять решение в первом квартале следующего года", добавил собеседник агентства.

Eвропейское агентство лекарственных средств (ЕMA) начала процедуру одобрения "Спутника V" в марте этого года. В июне Reuters сообщало, что регистрация "Спутника V" в Европе задерживается из-за того, что разработчик вакцины — центр имени Гамалеи — не предоставил EMA данные о клинических испытаниях препарата. В частности, создатели препарата не смогли подтвердить, что основной банк клеток вакцины соответствует нормам ЕС по предотвращению заражений.

В сентябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщила о приостановке одобрения "Спутника V". Причиной стали нарушения на одном из заводов, где выпускают вакцину. Вчера ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра организации.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил Би-би-си, что пандемия COVID-19 "вполне может продолжаться в течение значительной части 2022 года" из-за нехватки вакцин в бедных странах. По его словам, развитые государства не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам. Так, по подсчётам благотворительных организаций, только одна из семи доз вакцины, обещанных самым бедным странам, достигает цели. Как результат, в Африке вакцинированы только 5 процентов населения, в то время как в большинстве стран мира прививку получили до 40 и больше процентов жителей, отметил представитель ВОЗ.

Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи. Препарат получил регистрацию в августе 2020 года и стал первой в мире прививкой от COVID-19. Россия зарегистрировала препарат до окончания клинических испытаний. Это стало поводом для критики со стороны ряда медиков.