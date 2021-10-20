ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра организации.

На официальной странице "Спутника V" в твиттере говорится, что процесс преквалификации вакцины "идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию". Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы провести все необходимые проверки и оформить документы, уточняется в сообщении.

Российский фонд прямых инвестиций, который участвует в дистрибуции "Спутника V", рассчитывает на одобрение вакцины в ближайшие пару месяцев.