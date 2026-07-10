Reuters: после ударов остановлена работа Азово-Донского канала

Россия 10 июля после атак украинских беспилотников остановила судоходство по Азово-Донскому морскому каналу, который связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в зерновой отрасли. Источники не сообщили, когда судоходство может возобновиться.

В ночь на 10 июля украинские беспилотники атаковали Азов, Таганрог, Азовский и Матвеево-Курганский районы в Ростовской области. В Азове в результате атаки дронов произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов - по данным мониторинговых каналов, это Азовская нефтебаза ("Роснефть") и нефтебаза "ДонТерминал". В Таганроге пожар возник на территории морского порта. В частности загорелся портовый терминал "Курганнефтепродукт", принадлежащий "Роснефти".Власти Таганрога объявили об эвакуации людей из зоны ЧС.

Кроме того, украинские дроны ночью и в течение дня 10 июля атаковали в Азовском море 13 российских судов, в том числе 10 танкеров. Об этом сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"). За последние дни ударам в Азовском и Чёрном морях подверглись десятки российских судов, главным образом небольших танкеров, которые пытались доставить топливо в аннексированный Крым. По словам Бровди, их число достигло 48. В украинском Генштабе заявляли, что атакованные суда использовались для снабжения российской армии и для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

По оценкам опрошенных агентством Reuters экспертов, остановка работы канала может затронуть почти четверть российского экспорта пшеницы, которая вывозится через Азовское море.