Reuters: производство бензина в РФ покрывает лишь 65% спроса

Производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса. Об этом 10 июля сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и собственные расчёты.



Производство упало после того, как из-за повреждений вследствие ударов украинских военных остановились два крупнейших производителя бензина – Омский НПЗ и НОРСИ в Нижегородской области. Остановлен также Саратовский НПЗ.



По данным собеседников агентства, России сейчас не хватает 40–45 тысяч тонн бензина в день. Это примерно 35% от летних потребностей, когда спрос на топливо растёт и достигает 115–120 тысяч тонн в сутки. В июне дефицит составлял 25%. Минэнерго России на запрос Reuters не ответило.

Дефицит топлива проявляется очередями на заправках во многих регионах, отсутствием топлива в ряде мест, ростом цен. Источники агентства ожидают, что во второй половине июля ситуация улучшится за счёт возобновления работы НПЗ и роста импорта, - но только в том случае, если не будет новых ударов по заводам.



Российские власти пытаются справиться с дефицитом запретом на экспорт дизельного топлива, бензина и авиакеросина, а также импортом топлива. Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в июне достигли месячного рекорда – по данным трейдеров, из страны в Россию ежедневно поступает до шести тысяч тонн бензина. Кроме того, Россия начала закупать бензин в Индии и обсуждает возможность поставок из Казахстана.