Reuters: РФ планирует импортировать бензин из-за топливного кризиса

Россия планирует импортировать бензин морским путем из-за топливного кризиса, который начался после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, ожидается, что в июне партия бензина поступит в один из западных портов страны. Как рассказал один из источников, топливо будет поставлено из Азии – при этом собеседник не раскрыл подробностей об объемах или поставщиках.

По данным источников Reuters, в прошлом году Россия уже рассматривала возможность импорта топлива морским путем, но тогда внутренних поставок оказалось достаточно. Ранее Москва также импортировала топливо из Беларуси и Казахстана, однако, как отмечают собеседники агентства, эти страны не обладают достаточными резервами для поддержки России в случае более серьезного кризиса поставок.

Различные ограничения на продажу топлива ввели как минимум в 53 регионах России и на оккупированных территориях Украины, сообщает The Bell. В конце мая бензин начал пропадать в аннексированном Крыму, затем – в Белгородской и Курской областях, а также в оккупированной Россией Луганской области. Позже проблемы с топливом возникли на заправках в Москве, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Бурятии. Одной из причин этих проблем стали и удары по НПЗ в европейской части России, которые регулярно наносят украинские беспилотники.

На фоне сокращения предложения власти уже ввели запрет на экспорт бензина и ограничения на вывоз ряда нефтепродуктов.