Россия остановила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа"

Россия прекратила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа" через компрессорную станцию Мальнов на польско-германской границе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Днем 29 марта потоки газа в восточном направлении в Польшу и Германию по этому трубопроводу через станцию "Мальнов" составляли более одного миллиона четырёхсот пятидесяти кВтч/ч, но затем снизились до нуля. Что стало причиной остановки прокачки газа, не уточняется.

Поставки по другим газопроводам, включая "Северный поток – 1" продолжаются.

Долгосрочный контракт на поставку газа через Польшу у "Газпрома" отсутствует. "Газпром" бронирует эти транзитные мощности на месячных или суточных аукционах, иногда полностью отказываясь от его загрузки.

28 марта, по данным ТАСС, "Газпром" впервые за две недели заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на полные сутки 29 марта. Затем был сделан еще один резерв мощностей прокачки газа на 30 марта.