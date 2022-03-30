Россия остановила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа"

Россия прекратила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа" через компрессорную станцию Мальнов на польско-германской границе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Днем 29 марта потоки газа в восточном направлении в Польшу и Германию по этому трубопроводу через станцию "Мальнов" составляли более одного миллиона четырёхсот пятидесяти кВтч/ч, но затем снизились до нуля. Что стало причиной остановки прокачки газа, не уточняется.
Поставки по другим газопроводам, включая "Северный поток – 1" продолжаются.
Долгосрочный контракт на поставку газа через Польшу у "Газпрома" отсутствует. "Газпром" бронирует эти транзитные мощности на месячных или суточных аукционах, иногда полностью отказываясь от его загрузки.
28 марта, по данным ТАСС, "Газпром" впервые за две недели заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на полные сутки 29 марта. Затем был сделан еще один резерв мощностей прокачки газа на 30 марта.
- Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта перевести на рубли расчеты за газ с "недружественными государствами". Страны "группы семи" (G7) - США, Франция, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Япония- уже заявили, что не станут покупать у России газ за рубли. Позднее к этому заявлению присоединился и весь Евросоюз. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа покупать газ за рубли поставки прекратятся.
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