Страны ЕС отказываются платить за газ из России в рублях

Еврокомиссия - вслед за представителями государств "группы семи" (G7) - заявила об отказе от российского требования платить за поставки российского газа в рублях. Об этом сказал во вторник в Брюсселе представитель комиссии Эрик Мамер.

31 марта Москва, как ожидается, представит зарубежным компаниям-потребителям российского газа предложения по переходу на рубли в расчётах. Это делается по распоряжению президента Владимира Путина в ответ на санкции, введённые странами Запада в связи с российским вторжением в Украину.

"Никто не будет поставлять газ бесплатно, платить за него можно только в рублях" - заявил во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Прямо он не сказал, что Россия прекратит поставки газа в ЕС в случае отказа платить в рублях, однако из его слов можно сделать подобный вывод.

ЕС, однако, готовится к полному прекращению поставок. Евросоюз получает от России около 40 процентов потребляемого им газа. По оценкам Еврокомиссии, немедленно заместить такой объём невозможно - прекращение поставок неминуемо приведёт к дефициту топлива. Прежде всего - учитывая скорое завершение отопительного сезона - он отразится на работе промышленности.

Требование оплаты за газ в рублях - это, по сути, механизм обхода санкций против России. Зарубежные компании должны будут приобретать у российского Центробанка рубли за валюту. Страны ЕС утверждают, что российское требование нарушает действующие контракты, и отмечают, что не будут обходить свои же собственные санкции.

На данный момент "Газпром" поставляет в ЕС газ в соответствии с контрактами, в том числе и через территорию Украины.