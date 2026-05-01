Reuters: Россия стала основным экспортером нефти в Сирию вместо Ирана

Россия стала главным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Поставки нефти в республику из России выросли на 75%. В этом году они составляют около 60 тысяч баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на официальные заявления и данные отслеживания судов.

Собеседники агентства среди сирийских чиновников добавили, что торговля даёт Кремлю влияние в стране, где Москва сохраняет военно-морские и авиабазы.

Ранее главным экспортером топлива в Сирию был Иран.

После свержения Асада фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. В октябре 2025 года он прилетал в Москву на встречу с Путиным в Кремле. Стороны обсуждали возможное возобновление работы российских военных баз в Сирии. Вскоре после визита Россия возобновила полёты на авиабазу Хмеймим, отмечало агентство Bloomberg.

28 февраля 2026 года США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате были поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ нанес удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива, а также заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти. Ключевые производители нефти в Персидском заливе были вынуждены резко сократить добычу сырой нефти, что привело к росту цен на топливо.

Аналитики Financial Times называли главным бенефициаром конфликта в Иране Россию. В частности, максимума за последние 13 лет достигали цены на российскую нефть марки Urals. Кроме того, США временно снимали санкции с поставок топлива из России. При этом, согласно анализу Минфина США, благодаря этому Москва должна была получить не более чем два миллиарда долларов.