Reuters: Россия закупает бензин в Индии на фоне дефицита топлива

На фоне дефицита топлива Россия начала морские поставки бензина из Индии, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Не менее 60 тысяч метрических тонн бензина уже были отгружены из Индии, заявил один из источников. По словам другого собеседника агенства, в Россию отправились два танкера с партиями от 30 до 40 тысяч тонн каждый.

В общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из Беларуси, которая уже поставляет топливо в Россию, заявил еще один источник журналистов.

При этом сама Индия – крупный покупатель российской нефти. В июне импорт достиг рекордного уровня – около 2,7 миллионов баррелей в сутки, что составило более половины всего индийского нефтяного импорта.

В воскресенье Путин признал, что удары украинских беспилотников по НПЗ вызвали нехватку топлива в некоторых регионах, и заявил, что Россия принимает меры для решения этой проблемы. Во вторник, 30 июня, в Кремле подтвердили, что Россия контактирует с другими странами и обсуждает импорт топлива.

Ранее Reuters сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92.

Также сегодня стало известно, что Кыргызстан, который импортирует более 90% топлива из России, ведет переговоры о поставках горюче-смазочных материалов с Казахстаном, Беларусью, Азербайджаном и другими странами.