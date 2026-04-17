Reuters: США могут отложить поставки оружия в Европу

Американские официальные лица проинформировали некоторых европейских коллег о том, что поставки оружия по ранее заключённым контрактам, вероятно, будут отложены из-за войны США с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников, говоривших на условиях анонимности. По их словам, это затронет несколько европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии.

Речь идет о некоторых видах вооружения, закупленных европейскими странами по программе Foreign Military Sales (FMS), но которые еще не были поставлены заказчикам.

Задержка поставок оружия, пишет агентство, показывает, насколько война против Ирана, начавшаяся 28 февраля, "начала истощать американские запасы некоторых критически важных видов вооружения и боеприпасов". Отмечается, что США сократили свои запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты, ещё до войны с Ираном в связи с поставками оружия другим странам – после начала полномасштабного вторжения России в Украину и военной операции Израиля в Газе.