Reuters: США могут отложить поставки оружия в Европу

Американские официальные лица проинформировали некоторых европейских коллег о том, что поставки оружия по ранее заключённым контрактам, вероятно, будут отложены из-за войны США с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников, говоривших на условиях анонимности. По их словам, это затронет несколько европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии.
Речь идет о некоторых видах вооружения, закупленных европейскими странами по программе Foreign Military Sales (FMS), но которые еще не были поставлены заказчикам.
Задержка поставок оружия, пишет агентство, показывает, насколько война против Ирана, начавшаяся 28 февраля, "начала истощать американские запасы некоторых критически важных видов вооружения и боеприпасов". Отмечается, что США сократили свои запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты, ещё до войны с Ираном в связи с поставками оружия другим странам – после начала полномасштабного вторжения России в Украину и военной операции Израиля в Газе.
- Сейчас между США и Ираном действует двухнедельное перемирие. Неделю назад в столице Пакистана состоялись американо-иранские переговоры. Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам встречи сообщил, что они были "содержательными", но Иран не согласился на ключевые требования США относительно своей ядерной программы и открытия Ормузского пролива.
- Президент США Дональд Трамп 16 апреля заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран "очень близки" к соглашению и что американские и иранские переговорщики могут встретиться для второго раунда переговоров в эти выходные. "Посмотрим, что произойдет. Но я думаю, что мы очень близки к заключению сделки с Ираном", – отметил он. Позже на мероприятии в Лас-Вегасе он повторил это заявление, сказав собравшимся, что война идет "как по маслу" и что она "должна скоро закончиться".
- Трамп также сказал, что не уверен, потребуется ли продление двухнедельного перемирия, истекающего 22 апреля, и что "если не будет соглашения", то "боевые действия возобновятся".