Reuters: США могут продать Украине беспилотники Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

При этом один из собеседников агентства отмечает, что это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.

Украина использует несколько типов беспилотных летальных аппаратов - меньших размеров и дальности. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire.

Вопрос Reuters о возможной продаже беспилотников представитель Белого дома переадресовал в Пентагон, а там заявили, что им пока "нечего сообщить". О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle, издание Politico сообщало в конце апреля.

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов.

С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.