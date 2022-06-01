Шольц: Германия поставит Украине современные средства ПВО

Германия в ближайшее время поставит Украине современную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.

По словам Шольца, подобная система способна защитить "целый город" от воздушных ударов. Речь идёт о системе IRIS-T SL. Это системы ПВО наземного базирования, использующие модифицированные ракеты "воздух-воздух" IRIS-T. Они существуют в двух модификациях - малого (SLS) и среднего (SLM) радиуса действия.

По данным германских СМИ, власти Германии планируют поставить одну систему IRIS-T SLM, которая включает в себя три пусковые установки. Речь идёт о системе, которая ранее была поставлена Египту.

Газета Bild ранее писала о том, что Украина заинтересована в поставках IRIS-T SLM. Они имеют радиус действия до 40 км и могут поражать цели на высоте до 20 км. По данным издания, даже в случае скорого одобрения поставок на боевое дежурство комплексы смогут встать не раньше ноября.

Также канцлер пообещал передать Украине радары, которые могли бы отслеживать перемещения артиллерии противника, а также сотрудничать с США в поставках реактивных систем залпового огня, которые, по словам Шольца, не должны будут использоваться для ударов по территории России.

Значительная часть выступления была посвящена планам модернизации Бундесвера на фоне российской агрессии против Украины.

Оппозиционные христианские демократы в Германии и Киев критикуют правительство Шольца за промедление с обещанными поставками оружия. Одобренных Бундестагом поставок тяжёлого вооружения Украине пока так и не было. В среду канцлер вновь заявил, что Германия будет делать всё возможное, чтобы, как он выразился, Россия не победила в войне. Представители оппозиции раскритиковали его за то, что он прямо не говорит о желательности победы Украины.