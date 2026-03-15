Reuters: Трамп отверг предложения союзников о переговорах с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры о прекращении войны с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Оман, который до начала войны выступал посредником на переговорах между США и Ираном, неоднократно пытался открыть канал связи между сторонами. Но Белый дом дал понять, что не заинтересован в таких контактах.

"Сейчас его это не интересует, и мы будем продолжать миссию без перерыва. Возможно, такой день настанет, но не сейчас", – сказал высокопоставленный американский источник.

Попытки возобновить дипломатические контакты предпринимал и Египет, который также участвовал в посредничестве до войны. По словам источников Reuters, эти усилия не привели к прогрессу, но позволили обеспечить "некоторую военную сдержанность" со стороны стран Персидского залива, пострадавших от действий Ирана.

Тегеран, со своей стороны, отверг возможность прекращения огня до тех пор, пока не прекратятся удары США и Израиля, сообщили Reuters два высокопоставленных иранских источника. По их словам, несколько стран пытались выступить посредниками, но иранская сторона настаивает на прекращении авиаударов и выполнении своих требований, включая компенсацию в рамках возможного соглашения о прекращении огня.

Один из источников сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и глава иранского МИД Аббас Арагчи также пытались использовать Оман в качестве канала для обсуждения прекращения огня, но переговоры не состоялись, а позиция Тегерана ужесточилась.

"Всё, что ранее сообщалось по дипломатическим каналам, сейчас не имеет значения", – сказал источник.

По словам собеседников агентства, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) убеждены, что Иран проиграет войну, если потеряет контроль над Ормузским проливом.

"Поэтому КСИР не примет никакого прекращения огня, переговоров о нём или дипломатических усилий, а политические лидеры Ирана не будут участвовать в таких переговорах, несмотря на попытки ряда стран", – добавил источник.

Война Израиля и США против Ирана началась 28 февраля после массированного воздушного удара по Ирану. В первую неделю конфликта Трамп написал, что у исламской республики больше нет ПВО, ВВС, ВМС и руководства, и они хотят переговоров, но "уже слишком поздно".

По данным Reuters, война унесла жизни более двух тысяч человек, в основном в Иране, и привела к крупнейшему сбою в поставках нефти: после закрытия Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% нефти. Цены на нефть поднялись выше 100 долларов за баррель.

При этом, как писал The Wall Street Journal, некоторые советники Трампа призывают разработать план выхода из войны, опасаясь политических последствий — особенно в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре.