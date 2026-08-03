Reuters: цена перевозки нефти из России в Индию по морю выросла на 50%

Стоимость морской перевозки российской нефти Urals из западных портов России в Индию выросла примерно на 50% по сравнению с серединой июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров. По их словам, рост ставок связан с общим подорожанием морских перевозок, а также нехваткой судов, готовых заходить в российские порты из-за возросших рисков атак беспилотников.

Несмотря на это, Россия рассчитывает увеличить экспорт нефти из западных портов в августе благодаря устойчивому спросу со стороны азиатских покупателей. При этом, как отмечают собеседники Reuters, дефицит доступного флота может ограничить реализацию этих планов.

По данным агентства, серия атак беспилотников на танкеры в Чёрном море в июле привела к временной приостановке погрузки нефти в порту Новороссийска и на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Усиление рисков заставило многих судовладельцев отказаться от заходов в Черноморский регион, что осложнило поиск судов и привело к задержкам поставок.

По оценкам участников рынка, стоимость перевозки партии нефти объемом около 100 тысяч тонн на танкере класса Aframax из Приморска в Индию выросла до примерно 13 миллионов долларов против 8–9 миллионов долларов в середине июля.

Перевозка партии нефти объемом около 140 тысяч тонн из Новороссийска в Индию на танкере класса Suezmax, по словам трейдеров, подорожала примерно до 15 миллионов долларов с 10 миллионов долларов двумя неделями ранее.

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