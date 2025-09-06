Reuters удалило видео, на котором Путин обсуждает бессмертие

Информационное агентство Reuters удалило четырёхминутное видео, снятое 3 сентября перед парадом в Пекине, на котором российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали развитие биотехнологий и возможность продлить жизнь человека до 150 лет или достичь бессмертия.

Как говорится в заявлении Reuters, причиной этого стал отзыв разрешения на использование этих кадров со стороны китайской государственной телекомпании CCTV.

Лидеры вели непубличный разговор, направляясь на парад. Отрывок разговора, однако, во время трансляции случайно попал на включённый микрофон. Reuters, имевший лицензию CCTV, смонтировал четырёхминутный ролик и распространил его среди более тысячи международных СМИ. Видео независимо от Reuters распространяли и другие СМИ, первыми на диалог обратили внимание пользователи соцсетей.

5 сентября CCTV направило агентству письмо и потребовало удалить видео. Утверждалось, что агентство нарушило условия использования записи. "Редакционная обработка материала привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированной трансляции", — говорилось в письме.

Reuters удалил видео со своего сайта и официально отозвал материал. В заявлении агентства подчёркивается, что удалили видео по требованию правообладателя, но в то же время уверены в том, что, распространяя его, не нарушили никаких своих обязательств перед ним и соблюли стандарты беспристрастной журналистики.

О разговоре Путина и Си Цзиньпина, очевидно, не предназначавшемся для публики, сообщили многие СМИ. Лидеры коснулись темы биотехнологий. Путин предположил, что развитие трансплантологии позволит человеку при помощи пересадки органов "становиться моложе" и, возможно, даже достичь бессмертия. Китайский лидер отметил, что уже в этом веке люди могли бы начать доживать до 150 лет.

Путин впоследствии подтвердил факт этого разговора, но не стал вдаваться в подробности.