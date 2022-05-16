Reuters: украинских военных вывозят с завода "Азовсталь"

Украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе, вывозят с территории завода. Об этом сообщает агентство Reuters, публикуя фотографии автобусов.

По данным Reuters, автобусы прибывают в город Новоазовск. Он находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. О вывозе раненых в Новоазовск ранее заявляло и Минобороны России. О том, находятся ли украинские военные в плену, официально не объявлялось.

Российский телеканал RT утверждает, что "Азовсталь" покинули около 300 военных, порядка 50 из них ранены. Предполагается, что операция продолжится завтра, начиная с 4 утра.

Вечером в понедельник было опубликовано видео, на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". О каком решении идёт речь - в заявлении не сказано.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе. О договорённостях также сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.