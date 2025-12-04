Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Reuters: венгерская компания MOL заинтересовалась активами "Лукойла"

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила американским официальным лицам, что заинтересована в покупке зарубежных активов "Лукойла", который попал под санкции США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства заявили, что MOL хотела бы приобрести нефтеперерабатывающие заводы и заправочные станции "Лукойла" в Европе, а также доли в добывающих активах в Казахстане и Азербайджане.

Один из источников рассказал Reuters, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил планы MOL на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в ноябре.

Число желающих приобрести зарубежные активы "Лукойла" растет после того, как Вашингтон отклонил предложение о покупке от швейцарской компании Gunvor, связанной с другом Владимира Путина Геннадием Тимченко.

На данный момент известно, что интерес проявили крупные нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, американский инвестиционный фонд Carlyle, а также бывший владелец Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр.

"Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы после введения санкций США в октябре. Компания владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру, в том числе в США.

Россия побеждает в битве дронов
Embed
Россия побеждает в битве дронов

No media source currently available

0:00 0:19:24 0:00

Россия побеждает в битве дронов

Переговоры США и Украины

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG