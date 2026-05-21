Reuters: верховный лидер Ирана запретил вывоз обогащённого урана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, запрещающую вывоз высокообогащенного урана за пределы страны. Об этом Reuters сообщили два высокопоставленных иранских источника.

По словам одного из собеседников агентства, "директива верховного лидера и консенсус внутри истеблишмента заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну". В Тегеране опасаются, что передача урана сделает Иран более уязвимым для возможных атак США и Израиля.

Позже журналист "Аль-Джазира" Али Хашим со ссылкой на источник в иранском правительстве написал, что Хаменеи не подписывал подобного документа. Собеседник назвал сообщения Reuters "пропагандой противников мирного соглашения" и подчеркнул, что позиция Ирана остается прежней: Тегеран готов самостоятельно разбавлять часть запасов урана под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

США требуют, чтобы Иран отказался от высокообогащенного урана в рамках возможной сделки по ядерной программе. Вашингтон и Израиль настаивают либо на полном вывозе материала из страны, либо на передаче его под международный контроль.

По данным МАГАТЭ, Иран располагает примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Этого теоретически достаточно для создания нескольких ядерных зарядов при дальнейшем дообогащении.