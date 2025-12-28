Reuters: Зеленский и союзники опасаются снижения поддержки США

Президент Украины и его европейские союзники опасаются, что президент США может сократить поддержку Киева и "оставить европейские державы расплачиваться за поддержку опустошенной страны", в то время как Россия продолжит брать под контроль новые территории. Об этом сообщает Reuters перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая состоится в воскресенье, 28 декабря во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго.

По данным Axios, Зеленский рассчитывает смягчить позицию Вашингтона по вопросу полного вывода украинских войск из Донбасса. В противном случае, считает он, будущее региона должно решаться украинским обществом на референдуме. Американская администрация расценила идею референдума как важный шаг вперед и сигнал того, что Киев больше не исключает территориальные уступки.

Financial Times сообщает, что в разговоре с европейскими лидерами 27 декабря Зеленский выразил готовность отвести украинские войска от линии фронта при условии зеркальных действий со стороны России. Киев настаивает на создании демилитаризованной зоны, размещении европейских войск на территории Украины и стабильном финансировании ВСУ, включая системы ПВО.

По словам источников Financial Times, Зеленский не ожидает, что Москва примет предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов, и рассчитывает, что после этого США "переключат свое внимание на давление на Россию".

Мирный план был представлен Зеленским 24 декабря и включает, в частности, соглашение о ненападении, полный обмен пленными, проведение выборов и совместное с США и Евросоюзом без участия России управление Запорожской АЭС. Вашингтон допускает участие Москвы в управлении атомной станцией и роль США как главного менеджера.

Зеленский также заявил о готовности вынести мирный план на референдум в случае прекращения огня минимум на 60 дней.

После личной встречи Зеленского и Трампа запланирован телефонный разговор с европейскими лидерами. Президент США ранее заявил, что саммит "пройдёт хорошо", и оценил шансы на достижение мирного соглашения как высокие. В Москве, в свою очередь, отметили, что инициатива Киева существенно отличается от подходов, обсуждавшихся между Россией и Соединёнными Штатами.