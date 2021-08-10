"Революция объятий". Соцсети о годовщине белорусских протестов

Год назад стартовали массовые протесты после выборов президента Беларуси. Конечно, их вспоминают в сети.

Илья Герасимов:

Год беларуской революции! Удивительно массовой и решительной, успешной не только в экзистенциальном смысле, но и практически: режим начал сыпаться. Только прямая интервенция РФ временно подавила ее. В решающий момент забрав на вертолете Я. в Украине совершили роковую ошибку, так что в этот раз вбросили на вертолете Л. (с автоматом без магазина).

Олег Козловский:

Сегодня все вспоминают, что прошел год с начала протестов в Беларуси. Я горжусь, что мне тогда довелось оказаться среди этих людей и видеть эти драматичные и трагические, увы, события своими глазами.

К сожалению, сбылся мой самый мрачный прогноз, который я сделал по возвращении из Минска. Беларусь спустя год действительно по уровню репрессий напоминает Узбекистан. Сотни честных людей сидят в тюрьмах, тысячи прошли через аресты и пытки, десятки тысяч вынуждены были уехать. А миллионы затаили ненависть к режиму Лукашенко и ждут своего часа. Когда-нибудь они, конечно, дождутся.

Это говорит о том, что когда протесты такого масштаба начались, назад пути уже нет. С какого-то момента конфликт может только ужесточаться, никаких путей для компромисса не остается. Начинается "игра с нулевой суммой", причем обе стороны играют ва-банк: или ты их, или они тебя. Если диктатуре удается остановить протесты, она не успокоится на этом, а примется уничтожать все, до чего дотянется. Диктатор будет мстить за пережитый им страх, и чем сильнее он боялся, тем более жестокой будет месть. Он готов будет принести в жертву хоть всю страну, лишь бы удержаться у власти.

Это, видимо, понимали украинцы, которые в феврале 2014 на Майдане отказались расходиться после переговоров с Януковичем. Он тогда пообещал досрочные выборы и не выдвигать свою кандидатуру, но совершенно ясно, что он просто тянул время. Если бы Майдан разошелся, к осени все его лидеры сидели бы в тюрьме или за границей, а Украина была бы почти как нынешняя Беларусь.

Это не упрек в сторону беларусов. Их сопротивление было героическим и по меркам страны, которую четверть века втаптывали в болото, беспрецедентным. Их стартовая ситуация была гораздо хуже украинской, поэтому были ли вообще шансы на победу - сложный вопрос. Кажется, она была так близка, протяни руку - прикоснешься. Но не получилось тогда. Немного не хватило сил. Недожали.

По-прежнему уверен, что мирный характер протеста был правильным. Понимаю эмоции тех людей (в основном, впрочем, не живущих в Беларуси), которые мечтали о такой классической революции 19-20-го веков, с партизанами, вооруженным подпольем, уличными боями. На самом деле это было ровно то, чего ждал Лукашенко и к чему готовился (все эти выступления перед военными, фотосессии с Калашниковым). А к тому, что флейтистка Мария Колесникова порвет паспорт и отправится в тюрьму вместо эмиграции, готов точно не был. И того, что школьная учительница Светлана Тихановская вместо того, чтобы выпрашивать у него свидание с мужем, объездит весь мир и превратит его в изгоя, тоже явно не ожидал.

Теперь он тянет время, одновременно пытается пугать и изображать уступки. Но не думаю, что что-либо теперь может изменить отношение беларусов к тем, кто их бил, пытал, сажал, убивал. Рано или поздно они займут свое позорное место в истории, а будущее за теми, кто год назад на несколько часов почувствовал себя хозяевами своей страны.

Андрей Зубов:

Это были незабываемые дни августа 2020. Народ "Тихой республики" преобразился в граждан, пожелавших управлять своей страной, показавших засидевшемуся в президентском кресле тирану на дверь. Бело-красно-белый флаг Беларуси стал символом свободы, а государственный, нео-советский красно-зеленый превратился в "закат над болотом". Мы помним сотни тысяч людей, вышедших на демонстрации, чтобы утвердить свой выбор - "Да!" Светлане Тихановской, "Нет!" Александру Лукашенко.

И сразу же кровавые расправы, унижения, пытки, убийства в тюрьмах КГБ. Диктатор с безумными глазами бегающий с автоматом перед демонстрантами. И гордость белорусов - мы победили бескровно, без насилия. Революция цветов и объятий...

Не победили. Тиран шаг за шагом раздавил народ. Одних бросил в тюрьмы, других выдавил из страны, третьих убил, большинство запугал.

И сейчас, оглядываясь на прошедший год, я думаю, что даже прояви в первую ночь репрессий с 10 на 11 августа минчане мужество и самопожертвование, даже если бы они решились пойти на пулеметы в Окрестине, чтобы освободить пытаемых друзей, вряд ли добились они успеха. Путин бы просто оккупировал Белоруссию. Навел бы сам порядок. Но Лукашенко дал ему возможность не мараться кровью белорусов. Лукашенко всё сделал сам, только при поддержке московских чекистов и пропагандистов и на московские миллиарды долларов. На наши деньги.

Что же показал опыт Белорусской революции?

Во-первых, победить тирана, которому остаются верны силовые ведомства и который решил идти до конца, убивать сограждан сколько понадобится, такого тирана победить практически невозможно. Не важно, что он, пролив кровь граждан, окончательно утратил легитимность, он сохранил право силы.

Во-вторых, нельзя обманываться тихостью общества. Помню Белоруссию в декабре 2019. Сама Светлана Алексиевич и мои минские коллеги убеждали меня, что в Белоруссии режим Лукашенко незыблем. Что народ спит и, вообщем, доволен. Выборы 9 августа показали - не спит, и не доволен. 80% граждан проголосовали против Лукашенко.

В-третьих, за Светлану Тихановскую проголосовали то ли 70, то ли 80 процентов белорусов не потому, что она была известным сильным оппозиционным лидером, как, скажем, Алексей Навальный в России, и не потому, что ее программа была глубока, умна и близка многим, как программа "Яблока". Вся её программа была в одной фразе - новые свободные честные выборы через полгода, в которых сама Светлана Георгиевна участвовать отказалась. Следовательно, народ просто устал от четвертьвекового правления тирана и жаждал свободы самой по себе, права определять самим свою власть.

И, отсюда, в-четвертых. Не следует обманываться нынешней "тихостью" Белоруссии, да и "тихостью" сегодняшней России. И там и тут те же 80% ненавидят власть засидевшихся, неумелых и архаичных правителей. Общество оказалось в Белоруссии существенно современнее её власти, как и в России. Пушкин назвал когда-то в письме к Чаадаеву николаевскую администрацию единственным европейцем России, Теперь всё изменилось - Лукашенко, Путин и их окружение, все эти генералы КГБ - ФСБ, все прикормленные мультимиллионеры - все они из эпохи малиновых пиджаков начала 1990-х с их ностальгией по СССР и с волчьим бандитским оскалом вседозволенности. Они - последние неевропейцы и в России, и в Белоруссии. Разве что среди нищих пенсионеров, их сверстников, найдут они себе единомышленников и симпасантов. Но никак не среди тех, кому меньше 45 лет. Такие могут только продаваться. Продавшиеся режиму среди них есть - преданных нет.

И из этих четырех пунктов простой вывод. Победа Лукашенко над революцией 9 августа - Пиррова победа. И Пиррова победа не только для Лукашенко, но и для Путина. Как только вновь треснет, посыпется всё. А если треснет в Москве, то режим Лукашенко не продержится и трех недель. Под коркой стабильности кипит магма ненависти к несменяемым тиранам, доведшим потенциально богатые европейские страны до полного убожества. Иногда тираны, удержавшись на троне во время революционных волнений, идут на управляемые реформы сверху, выпускают пар подконтрольно. Даже на Кубе вроде бы так сейчас поступают. Но у Путина и Лукашенко страх и ненависть совсем залили глаза. Они только закручивают гайки крышки котла всё с большей яростью. А котел то кипит и взрыв при таком методе "стабилизации" становится неизбежным.

Тихон Дзядко:

Когда смотришь фрагменты прошлогодних эфиров, кажется, что это было в прошлой жизни. Так и есть - причем не только для Беларуси, но и для России. Могли мы год назад представить, что лидер оппозиции будет отравлен и посажен, его сторонники арестованы или выдавлены из страны, структуры признаны экстремистскими, СМИ и общественные организации признаны иностранными агентами, нежелательными организациями или заблокированы? Едва ли. И наверное, если бы не события в Беларуси, так стремительно всё и у нас не развивалось бы.

Фёдор Крашенинников:

Мне кажется, что события в Минске 9 августа прошлого года вообще очень многое определили в жизни многих из нас и даже целых стран.

Я подозреваю, что протесты в Хабаровске и начало протестов в Минске интенсифицировали операцию по отравлению Навального и таким образом дали старт цепи событий, с ним связанных. Убежден, что массовые протесты в Беларуси заставили Путина перейти к превентивному террору по всем фронтам, особенно после того, как Навальный вернулся в Россию.

Когда-нибудь архивы откроются и мы узнаем, как сильно выборы в Беларуси повлияли на нашу жизнь.

В любом случае, 9 августа прошлого года жизнь двух наших стран и миллионов людей изменилась необратимо и все мы до сих пор не знаем, когда будет виден хоть какой-то просвет.

Юлия Витязева:

При всем моем неоднозначном отношении к Александру Лукашенко, я всей душой желаю мира и благополучия Белоруссии и белорусскому народу. Поэтому каждый раз, когда очередной сгусток плоти начинает завывать «Жыве Беларусь!» мне очень хочется пожелать ему ... здоровья и долгих лет жизни. Не потому, что я столь добра и милосердна. Отнюдь. Просто очень хочется, чтоб все они жили и мучались тем, что ни одно из их чаяний, которых они так страстно вожделеют, так и не осуществилось. Даже частично.

Лукашенко, похоже, чувствует себя победителем и приурочил к годовщине многочасовую встречу с прессой.

Олег Пшеничный:

«Одним глазом» глянул «прямую линию» Лукашенко. Это чудовищно. Там не просто диктатор, а коллективный дурдом, полный зал заранее подготовленных психов, которые друг друга накручивают, все в истерике, базар какой-то, крики. Английской журналистке предъявили претензии за Ирак, Афганистан, за Караджича с Милошевичем, за карикатуры на Лукашенко, за беженцев (Ландсбергиса попутно назвали «старым мерзавцем»), причём хором по очереди, перебивая друг друга, оскорбляя журналистку, и всё в ответ на один короткий вопрос, были ли пытки на Окрестина.

Не смог смотреть, короче. Это, наверное не профессионально, но у меня отпуск, всё-таки.

Наталья Радина:

Кого Лукашенко чаще всего вспоминает? Своих учителей - Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Значит, закончит также. Не хочет человек себе другой судьбы.

Выступление Лукашенко, впрочем, активно не понравилось и прокремлёвским комментаторам.

Медиатехнолог:

Александр Григорьевич Лукашенко дает победную пресс-конференцию, ровно в первую годовщину начала массовых протестов, первой «цветной» революции на постсоветском пространстве, которая провалилась.

С чем же подошел белорусский президент к это годовщине? Чем он может похвастаться на пресс-конференции?

1. Его режим устоял. Потерял всякий моральный авторитет, как внутри страны, так и за ее пределами, но устоял. Все прогнозы украинской и российской секты «свидетелей Майдана» о том, что месяц-два протестов и режим рухнет оказались выдачей желаемого за действительное. В реальность неколебимость режима обеспечил монолит власти и силовиков. Белорусские элиты едины, а все силовики руководятся непосредственно Лукашенко. До этого в либерально оппозиционной публицистике считалось, что революция – дело народное, принципиально игнорировались конфликты элит и разноподчинённость силовиков.

2. Устоять то устоял, но какой ценой? По сути Лукашенко признается в качестве президента Белоруссии очень небольшим количеством стран, среди них, конечно, Россия и Китай, но в Евросоюзе президентом считаю Светлану Тихановскую, а Лукашенко узурпатором. Политика «многовекторности», которую все эти годы проводил Минск рухнула в одночасье, все намеки на то, что Белоруссия готова продолжать сотрудничество, заострив отношения с Россией были проигнорированы. У батьки остался только один маневр – в сторону Москвы, которую он умудряется периодически публично оплевывать

3. Белоруссия под жесточайшими санкциями, которые отнимают у нее до 30% экспорта, что при глубочайшей закредитованности страны ставит ее перед выбором: идти просить денег в России или стать официальным банкротом, объявив дефолт. Естественно, выбор сделан в пользу первого варианта, в качестве ответной любезности за которую просят глубокую интеграцию и признание Крыма.

4. Двум этим условиям и была посвящена львиная часть пресс-конференции Лукашенко. Для признания Крыма было выдвинуто очень странное условие «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию». Дикость постановки вопроса означает только одно – признавать он ничего не собирается. Относительно интеграции рассказал историю, про то, как есть 31 пункт интеграционной повестки, на 30 из которых все согласны, а 31-й является камнем преткновения, а именно пункт о создании надгосударственных органов управления, то есть пункт о политической интеграции. По словам бульбо-фюрера именно этот пункт и отмели по предложению лично Владимира Путина.

Подытоживая, можно сказать, что за год Лукашенко ничего не понял и ничему не научился. Ведет он себя так, как будто у него есть официальное письмо из штаб-квартиры ЕС с предложением о скорейшем вхождении в Евросоюз, и он может продолжать издевательски торговаться с Москвой. Но такого письма нет, значит белорусский президент обладает достаточным политическим опытом и знаниями о системе принятий решений российской властью, которые позволяют ему продолжать плевать в те руки, с которых он кормится. И это же не претензия к Лукашенко, он для себя-то всё правильно делает, это вопросы к тем, кто продолжает его кормить.

Алексей Наумов:

Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию — Лукашенко

Вопрос: друзья, вам не надоело, что над нами издеваются на наши собственные деньги?

Тема с олигархами абсолютно вторичная. Москва говорит Лукашенко: у нас союзное государство, мы вас поддерживаем политически и деньгами, закрываем глаза на некое противным нашим интересам своеволие. Не могли бы вы пойти на значимый политический шаг и признать Крым российским?

В ответ мы слышим ехидный смех фавна, который уходит от ответа на вопрос, начинает извиваться и придумывать какие-то иезуитские отговорки в стиле "у вас олигархов в Крыму нет". Да, у нас олигархов в Крыму нет, чтобы не ухудшать финансовое положение наших людей (от Сбера в Крыму пострадают вкладчики Сбера). А президент страны, входящей в союзное государство и живущий на наши деньги, там должен быть. И никаких дворовых отговорок тут быть не может.

Владимир Соловьёв:

Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да ещё и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока, в этом заявление Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так : Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества.

Сергей Мардан:

Александр Лукашенко за русские деньги продолжает цинично глумиться над Российской Федерацией.

Если вы думаете, что есть принципиальная разница между случаем в Бишкеке, где киргиз с помощью кулаков учил русскую девочку-продавщицу государственному киргизскому языку и пресс-конференцией белорусского президента, вы сильно ошибаетесь.

Это — одно и то же.

- Что? Признать вашим Крым? Вы шо? Я тут вас от агрессии наты защищаю, а вы шото еще хотите?

Это ничем не отличается от бездонной черный дыры в виде Абхазии, где русским запрещено владеть недвижимостью, и где у них вообще нет никаких прав.

Это ничем не отличается от Донбасса, который семь лет расстреливает из крупного калибра украинская армия.

Это ничем не отличается от Казахстана, который четверть века планомерно выдавливает русских и перед которым извиняются, как только в России кто-то неосторожно вспомнит про Южную Сибирь, Гурьев и Целиноград.

Так что Александр Григорьевич знает что делает. Делает то же, что и все.

В тот же день американская администрация ввела против белорусского режима новые санкции.

Станислав Белковский:

Пример эффективности государственного управления и коммуникативной мощи - одновременно. Одной пресс-конференцией А. Г. Лукашенко может добиться того, для чего В. В. Путину понадобилась (бы) целая военная эпопея на украинской территории.