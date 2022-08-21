Рейтинг канцлера Германии Шольца упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца и правящей "светофорной" коалиции опустился до самого низкого уровня за всё время их правления с декабря 2021 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные опроса социологического института Insa.

Согласно результатам опроса, опубликованным 21 августа, почти две трети немцев - 62 процента - не удовлетворены работой Шольца, довольна его результатами лишь четверть населения Германии. Это почти в два раза меньше, чем мартовские показатели, когда положительно оценивали действия канцлера 46 процентов немцев.

До рекордного низкого уровня также упал и рейтинг правящей коалиции. 65 процентов опрошенных недовольны работой федерального правительства. Положительно её оценили 27 процентов, это на 17 процентов меньше, чем в марте.

Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас занял бы лишь третье место, – подсчитали DW. Первое досталось бы "зелёному" министру экономики Роберту Хабеку, второе – председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу.