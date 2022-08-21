Рейтинг канцлера Германии Шольца упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца и правящей "светофорной" коалиции опустился до самого низкого уровня за всё время их правления с декабря 2021 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные опроса социологического института Insa.
Согласно результатам опроса, опубликованным 21 августа, почти две трети немцев - 62 процента - не удовлетворены работой Шольца, довольна его результатами лишь четверть населения Германии. Это почти в два раза меньше, чем мартовские показатели, когда положительно оценивали действия канцлера 46 процентов немцев.
До рекордного низкого уровня также упал и рейтинг правящей коалиции. 65 процентов опрошенных недовольны работой федерального правительства. Положительно её оценили 27 процентов, это на 17 процентов меньше, чем в марте.
Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас занял бы лишь третье место, – подсчитали DW. Первое досталось бы "зелёному" министру экономики Роберту Хабеку, второе – председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу.
- В декабре 2021 года 63-летний Олаф Шольц был избран федеральным канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов Бундестага. Он сменил на посту Ангелу Меркель, которая была главой правительства на протяжении 16 лет.
- До того, как Шольц стал канцлером, он два года занимал пост министра труда в правительстве Германии, около 7 лет был первым бургомистром Гамбурга, а с марта 2018 года руководил министерством финансов ФРГ и одновременно занимал пост вице-канцлера.
- После начала войны в Украине цены на электроэнергию в Европе значительно выросли. В Германии стоимость электричества на оптовом рынке в августе увеличилась почти в шесть раз. Помимо ограничения поставок газа из России на это повлияла установившаяся в Европе аномальная жара и необходимость кондиционирования помещений.
- В отличие от лидеров нескольких стран ЕС , таких как Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония, канцлер ФРГ 15 августа в очередной раз высказался против резкого ужесточения визового режима для россиян. Свою позицию Шольц аргументирует тем, что это создает угрозу для тех жителей России, которые спасаются от режима Путина. Ранее перестать выдавать визы страны Запада призвал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, несколько стран ЕС подняли вопрос о возможности реализации такой меры в Шенгенском пространстве.
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