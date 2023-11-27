Режим прекращения огня в Газе может быть продлён для поиска заложников

Режим прекращения огня в секторе Газа может быть продлен Израилем, если палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, будет использовать гуманитарную паузу для поиска заложников, сообщил премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман ат-Тани. Об этом пишет Financial Times.

По словам премьера, речь идет о более 40 женщинах и детях, удерживаемых в секторе Газа другими палестинскими группировками. Шейх уточнил, что Израиль передал Катару, который выступает посредником в переговорах с джихадистами, список из 90 женщин и детей, по всей вероятности находящихся в заложниках.

Премьер-министр также отметил, что группировка ХАМАС сообщила ему, что её вооружённые отряды якобы не захватывали людей в заложники во время нападения на юг Израиля 7 октября. При этом на кадрах атаки видно, как вооружённые люди в форме ХАМАС заходят в дома израильтян и убивают мирных жителей, пишет Financial Times.

Известно, что к атаке ХАМАС 7 октября присоединялась палестинская группировка "Исламский джихад", признанная террористической в США, ЕС, Израиле и других странах, но в публикации газеты она не упоминается.

Шейх выразил опасение, что возможная неспособность обеспечить длительную приостановку боевых действий может дестабилизировать весь регион. Кроме того, по мнению премьера, длительные бомбардировки и осада Газы могут радикализировать молодых арабов.

В середине ноября руководство ХАМАС признало, что не знает точное местонахождение 50 заложников. Также сообщалось, что джихадисты потеряли связь с другими группировками, удерживающими захваченных. Согласно данным Axios, ХАМАС удерживает в секторе Газа около 180 человек, "Исламский джихад" — 40, другие палестинские группировки — 20.

Режим временного прекращения огня в секторе Газа действует с 24 ноября. За это время ХАМАС в три этапа освободил в обще сложности 58 человек – 40 израильтян и 18 иностранцев. В свою очередь Израиль выпустил из своих тюрем 117 палестинцев — женщин и подростков.

Сегодня, в последний день гуманитарной паузы, должен состояться очередной обмен заложниками и заключёнными. По данным СМИ, в воскресенье вечером ХАМАС передал Израилю список из 11 человек. Израильская сторона подтвердила его получение, назвав "проблемным", но подробности не приводятся.

Всего за четыре дня палестинская группировка должна отпустить 50 заложников в обмен на 150 заключенных.

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