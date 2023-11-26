В Ташкенте на стенах синагоги появились пропалестинские лозунги

В Ташкенте неизвестные нанесли пропалестинские лозунги на стены одной из синагог, сообщает телеграм-канал AZfront со ссылкой на своих подписчиков. Официальных комментариев властей об инциденте пока не поступало.

В конце октября AZfront со ссылкой на внутренний документ министерства по делам диаспоры Израиля сообщал, что в Ташкенте напали на двоих представителей международного религиозного еврейского движения "Хабад".

Публично об инцидентах в Узбекистане не сообщалось. Представители еврейской общины говорят, что опасаются предавать такие случаи огласке, но стараются информировать об инцидентах местные власти и еврейские организации.

Израильская сторона после нападения на представителей "Хабад» предупредила о возможном росте случаев антисемитизма в Узбекистане. Власти в ответ заявили, что синагоги и другие объекты в стране круглосуточно охраняются Нацгвардией и милицией.

В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 октября заявил, что Ташкент выступает за создание независимого палестинского государства и сообщил, что страна выделит Газе гуманитарную помощь в объёме полтора миллиона долларов, сообщала Узбекская служба Радио Свобода.

Случаи антисемитизма в узбекской столице произошли на фоне продолжающейся в секторе Газа операции израильской армии против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США, ЕС и других странах мира. Израиль начал атаковать подконтрольную джихадистам территорию в ответ на их нападение на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1200 человек, примерно 240 были захвачены в заложники и увезены в сектор Газа.

24 ноября в рамках начавшейся гуманитарной паузы ХАМАС освободил несколько десятков человек – женщин, детей и иностранных граждан. Израиль в свою очередь выпустил из своих тюрем более сотни палестинских женщин и подростков.

Палестинские власти, подконтрольные ХАМАС, утверждают, что за время военной операции в секторе Газа погибли почти 15 тысяч мирных жителей.

Во многих городах мира прошли акции в поддержку палестинцев. Кроме того, был зафиксирован рост антисемитизма в Европе, России и странах СНГ.

Например, в Ереване злоумышленники дважды с начала октября пытались поджечь единственную в Армении синагогу. В конце октября сразу несколько инцидентов произошли на Северном Кавказе. В Хасавюрте группа агрессивных людей пыталась найти израильтян в одном из отелей города. В Нальчике зафиксирована попытка поджога еврейского культурного центра.

В Дагестане группа агрессивно настроенных людей устроила массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы во время прилёта рейса из Тель-Авива. Возбуждено уголовное дело. Несколько десятков человек находятся в СИЗО.

Израильское правительственное бюро "Натив", которое курирует связь с еврейскими общинами на постсоветском пространстве, открыло горячую линию на русском языке для уведомлений об угрозах евреям, включая, прежде всего, подстрекательский контент и антисемитские призывы в интернете.

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