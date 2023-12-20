"Режим рухнет, Акунин останется". Блогеры об обысках в "Захарове"

В издательство "Захаров", выпускавшее книги Бориса Акунина об Эрасте Фандорине, пришли с обыском из Следственного комитета.

Сотрудники "Захарова" связали обыски с тем, что издательство не отказалось от сотрудничества с Акуниным. Накануне писателя внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга и возбудили против него уголовные дела об "оправдании терроризма" и распространении "фейков" о российской армии.

Все это кажется невероятным, пишут в блогах.

Галина Юзефович

Честно говоря, у меня такое чувство, что все это дурной сон. Я так хорошо помню, какую невероятную радость дарили мне на рубеже веков эти черно-белые обложки издательства "Захаров" - и настолько странно читать сейчас вот это все.

Сталингулаг

Террорист в моём детстве: бородач с автоматом, готовый убивать и взрывать всё вокруг.

Террорист сейчас: бородач, написавший книгу про Фандорина.

Преследование Бориса Акунина и Дмитрия Быкова началось после публикации разговоров писателей с пранкерами Вованом и Лексусом, выдававшими себя за украинских политиков. Оба писателя высказались в этих беседах в поддержку Украины. Несмотря на то что и Быков, и Акунин с самого начала открыто осуждали войну, именно эти публикации стали спусковым крючком для изъятия их книг из магазинов и волны заявлений книгоиздателей о прекращении сотрудничества с ними.

Государство всерьез взялось за искоренение инакомыслия в культуре, констатируют в блогах.

Иван Преображенский

Книгоиздание в России закончилось, что было предсказуемо, поздравляю всех, кто еще успел что-то там издать после 24 февраля 2022 года. Теперь будет коллективный Госиздат.

Александр Морозов

Плотно пошло: Сокурову не дали прокатное удостоверение на фильм о диктаторах прошлого (чтобы не дай бог у зрителя не возникло каких-то аналогий), в издательстве, которое печатало Акунина, обыски, издательский сервис Ridero объявил, что удаляет в своих публикациях все, что связано с темой "Россия-Украина" (от греха подальше), против Гари Каспарова – уголовное дело (вслед за уголовными делами против Манского, Вырыпаева, Дурненкова, Глуховского, список знаменитостей с уголовными делами за политические высказывания стремительно растет), ФСБ внедрило программу по деанонимизации телеграм-каналов, из сериала "Оттепель" будут вырезать персонажа, поскольку это гей. (*"хорошие новости").

Татьяна Малкина

Как все быстро!

Как стремительно несется в пропасть огромная страна, словно нечистоты в воронку…

Что следующим номером?

Дмитрий Колезев

Думаю, мы наблюдаем не просто расправу с неугодным писателем, а знаковое явление для всей сферы культуры. Это окончательное закрытие официального российского рынка для всех писателей, артистов, художников, кто выступает против российской агрессии в Украине. Акунин – автор-рекордсмен, его книги продавались тиражами в десятки миллионов экземпляров. Если он объявляется террористом, а его тексты фактически запрещаются, то это не просто сигнал для всех, кто занимается книгами, театрами, концертами, съемками. Это сигналище. Понятно, что сфера и так давно цензурируется, концерты отменяются, артисты запрещаются. Но дело Акунина должно стать контрольным выстрелом для этого мира. Причем сразу из пушки.

Кирилл Шулика

Во-первых, это сигнал всем, что Акунина нельзя издавать, показывать и т.д. Жесткий сигнал. Не все поняли. Вон РАМТ заявил, что пока не решил, снимать ли с репертуара спектакли по произведениям Акунина.

Во-вторых, это сигнал всем деятелем культуры, что Акунин будет первой ласточкой, а не исключением. Особенно перед выборами, когда тема попыток Запада влиять на российский народ будет звучать каждый день. Сейчас в России нет прозападных политических сил, они в эмиграции и уже не столь громкие и способные поднять даже волну в медиа. Зато есть деятели культуры, о которых можно писать в медиа, ибо избиратели о них знают, в отличие от каких-то эмигрантов, проводящих сепаратистские съезды. Вот вам такой буквально идеальный образ врага.

И вряд ли кто-то хочет попасть в переплет, как Акунин. Явно будут снижать громкость, так сказать, но кого-то все равно будут находить. Кому-то пранкеры позвонят, кому-то еще кто. Красные линии стали, таким образом, очень толстыми. Раньше тихо изымали книги из библиотек, теперь громко приходят в издательства после возбуждения уголовного дела.

Игорь Эйдман

То, что происходит с Акуниным, Быковым, издательством "Захаров" – это очередной этап путинского гляйхшальтунга. Так назывался в Германии процесс выравнивания по нацистским лекалам сфер жизни общества, с удалением из них всего непокорного и свободомыслящего.

Гитлер провел гляйхшальтунг за пару лет, а Путин ведёт его уже лет двадцать. Вначале было покорено и уравнено в подлости телевидение (дело НТВ и т.д.). Потом пришла очередь политических институтов: губернаторов, Думы, партий. Все даже относительно независимые люди были выкинуты из органов власти, а потом и из политики вообще.

Далее взялись за образование, науку, университеты, школу. От детских садов до Академии наук – всё было взято под жесткий идеологический контроль власти.

Потом вспомнили про театры. После устранения отдельных смутьянов, типа Серебренникова, их пытаются построить в одну шеренгу и заставить маршировать вслед за фюрером, вместе с музеями и другими "учреждениями сферы культуры".

Параллельно гляйхшальтунг был проведён в издании учебников Единые учебники истории призваны идеологически зомбировать россиян буквально с младых ногтей.

Литературу долго не трогали. Видимо, считали её делом второстепенным. Мол, в наше время мало кто читает книги, а авторитет писателей невелик. Но со временем гляйхшальтунг добрался и сюда. Чекисты пришли за книгами неугодных писателей и их издателями. И даже толстые журналы в лице легендарного "Нового мира" быстро построились – срочно удаляют крамолу.

Глуховский, Акунин, Быков – это только первые запрещённые писатели. Боюсь, за ними последуют и другие. Цензура давно де-факто введенная в большинстве СМИ в полной мере придёт и в книгоиздательство. Никаких больше Шендеровичей, Сорокиных, Улицких, Ерофеевых, Шишкиных и других крамольников-эмигрантов, издаём только писателей-патриотов. Включение любой рукописи в очередь на издание визируется лично Захаром Прилепиным.

О том, что придут ко всем, пишет и сам Борис Акунин – и заодно напоминает, что список довольно длинный.

Акунин Чхартишвили

Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. (Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский).

Очень тревожно за Владимира Машкова ("Статский советник"), Дмитрия Певцова ("Турецкий гамбит"), за Яндекс, только что выпустивший сериал "Азазель". За Константина Эрнста просто страшно. А страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего.

Фрагмент мюзикла "Как казаки...", в котором Фандорина играет Зеленский, можно найти на YouTube.

Но до Зеленского Путину никак не добраться, зато Михалков, Певцов и Машков пока под рукой.

Катерина Котрикадзе

Путин о "пятой колонне":

"Зря ее гладили по голове".

Я бы на месте Михалкова и Машкова призадумалась!

"Зачистка" тем временем продолжается.

Николай Подосокорский

Книги писателя Бориса Акунина пропали из "Яндекс.Маркета", из маркетплейсов Ozon и Wildberries, с сайтов крупных книжных магазинов "Литрес", "Лабиринт", "Читай-город", "Книжный Лабиринт" "Республика" и book24.

На Алибе отдельные смельчаки еще ими торгуют.

Андрей Мальгин

А на сайте издательства АСТ больше недоступны статьи про Акунина. Нет такого автора и в интернет-магазине Озон.

Книги Акунина и Быкова пропали из сетевого архива журнала "Новый мир", заметил писатель и журналист Игорь Савельев, сравнивший списки публикаций на сайте "Нового мира" и сервиса "Журнальный зал":

Если вы думали, что толстые журналы это неторопливо и старомодно, то будьте покойны – отменяют они за день. Ладно, шутить не получается, ничего веселого нет. Журнал "Новый мир" оперативно убрал из своих архивов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова.

Это сделано вслед АСТ, но издательство не культурная институция – работает на книжном рынке; понятно, чем и кому оно мозолило глаза (обложками в выкладках бестселлеров на полках магазинов) и что случилось (не думаю, что в "Новый мир" кинулись звонить из АП про публикаций 20-летней давности). В конце концов, АСТ сделало публичное заявление. Толстые журналы же про другое – про нерушимый архив и про вечное соседство всех текстов друг с другом. Тем более – "Новый мир". Это всегда подавалось чуть ли не как главная миссия главного журнала – то, что под вечной голубой обложкой уживались "Иван Денисович" и "Малая земля". Ну и все знают, что "Новый мир" это про 60 лет сопротивления цензуре. (...)

Мне грустно об этом писать, потому что 19 лет назад я дебютировал в "Новом мире", за многое благодарен журналу и до сих пор нахожусь под обаянием его эстетики и легенды. Но кто-то должен об этом говорить. Мы должны говорить о каждом факте цензуры в литературе.

Илья Вайцман

...судя по всему, торговля книгами Б.Акунина в современной России будет считаться "финансированием экстремизма и/или терроризма", а не подсуетившиеся вовремя библиотекари рискуют сесть за "пропаганду экстремизма".

В связи с этим вопрос к юристам: а хранение его книг еще не наказуемо, или населению лучше не рисковать...?

Юристы отвечают: произведения Акунина в список экстремистских не включены, поэтому ни чтение, ни хранение его книг не наказуемо. Впрочем, события развиваются так стремительно, что никого не удивит, если книги писателя окажутся включены в этот список уже завтра.

В провластных каналах уже прикидывают, кто следующий на очереди.

Все это – от бессилия, пишет Александр Невзоров:

На людях режим путина пыжится и "надувает щеки" , треща о каких-то своих "потенциалах и победах".

Одновременно с этим – он отчетливо демонстрирует симптомы пораженческих настроений и откровенного отчаяния.

Озверелая реакция путина на несколько невинных реплик писателя Акунина – свидетельствует о том, что кремль в панике. Он подозревает о том, насколько его дела, в реальности, плохи.

Поведение уверенного в себе и своих силах победителя – выглядит совершенно иначе.

Травля Акунина – большой прокол кремля.

Путинизм вдруг взял и обнажил все свои страхи, устроил публичную истерику по ничтожному поводу.

Обыски в редакциях, взломы складов, изъятия тиражей, объявление писателя "террористом" и прочие неадекватные "шаги" – подтверждение того, что у кремля уходит из под ног земля и он об этом знает.

Поражение нынешней власти предрекают даже некоторые лоялисты.

Павел Пряников

Это – история высшего 1% общества, всех их дрязг и лая. Потому всем дворняжкам, кто "имеет мнение" по этому вопросу, лучше не участвовать в этих сражениях. "Начальство само разберётся". "Советские трудящиеся", кто писал гневные письма против Солженицына, проиграли. Скорее всего проиграют и админы массовых Телеграм-каналов (тоже "трудящиеся" в нынешней постиндустриальной экономике), сегодня гневно осуждающие шендеровичей, акуниных и быковых.

Солженицын для советского начальства тоже был иноагент, террорист и экстремист. А для начальства следующей версии Уклада стал героем. Памятники начальство ставит Солженицыну, который хотел это начальство в их младенческом возрасте превратить в ядерный пепел.

Большинству 99% россиян лучше думать о собственной жизни, о её обустройстве. Например, как они будут жить при будущих нищенских пенсиях (ведь не то что нормальная, но и приемлемо физиологическая жизнь невозможна при пенсии в $200 в месяц) или вовсе их отсутствии. О ренте для будущей старости надо думать уже сегодня, а не о том, что "там с шендеровичами". Шендерович не думает о вас, и вы не думайте о нём. И начальство тоже не думает о вас. Думайте о себе, а не о симулякрах, обманках.

А пока в России происходит то, на что так часто жалуется Путин и его чиновники, – отмена русской культуры, констатируют оппозиционные публицисты.

Андрей Лошак

В России запрещают Акунина и Быкова, а во Франции спустя почти два года войны по-прежнему продаются книги Прилепина. Вот они стоят в отделе русской литературы в главной книжной сети страны, пристроились к Пушкину. И никакие персональные санкции ЕС тому не помеха. Перешлите тем, кто визжит о кэнселинге всего русского на западе. Во Франции этого нет и в помине – даже, как видите, в отношении пропагандистов войны и просто военных преступников.

Еще один ироничный аспект отмечает книжный блог "Книгижарь":

Самое ироничное – в драматическом, конечно, смысле, ничего смешного тут нет – в этой истории то, что на ранних романах Акунина строился образ империи, "которую мы потеряли".

Такой идеализированной картинки с благородными офицерами и коварными террористами, которая при раннем Путине стала очень популярной – в том числе в той националистической среде, которая теперь над Акуниным глумится.

Акунин придумал империю, которой Путину хотелось бы гордиться, а теперь те самые романы изымают силовики.

И Путин действительно признавался, что с удовольствием читает Акунина.

Однако Фандорин не слишком-то похож на нынешних слуг государства, считает Николай Митрохин:

Всех сегодня шокировала новость про объявление Акунина террористом и про обыск в издательстве, которое его раскрутило и продолжает торговать. И что будет с книгами и фильмами. И как это странно, ибо его главный культурный образ – Фандорин, он же как раз за спасение Российской империи, он то настоящий государственник!

Фандорин то да, государственник, причём неподкупный, а значит (безотносительно деятельности Акунина по финансированию сейчас армии другого государства, что и послужило формальной причиной запрета), является полной противоположностью новой российской коррумпированной элите, которая к тому же совершает национальное предательство. Тащит страну из европейской колеи, проложенной Петром, в русло даже не допетровской, романовской Руси, а в болото зависимой от восточных деспотов (и платящих им налоги и подношения) не слишком развитой страны с невероятным самомнением по поводу своей "миссии", и войнами со всеми соседями по очереди, не дающими населению не то что "встать с колен" , но и трубу поставить в своей курной избе.

Да, такой деспотии Фандорины не нужны – поскольку они не рабы, а люди, служащие государству на основе принципов и чести.

Так или иначе, многие читатели уверены, что книги Акунина на много десятилетий переживут нынешнюю кремлевскую власть.

Михаил Козырев

Вся эта тля, которая возомнила себя "вершителями судеб", сгинет без следа, не оставив после себя ни имени, ни фамилии, ни упоминания на скрижалях истории. Останутся книги замечательного писателя и просветителя, который так щедро дарил мне и миллионам читателей радость и наслаждение своими книжками.

Фарида Курбангалеева

Обожаю экстремистскую прозу Григория Шалвовича. У меня ее немало, начиная с самых первых приключений Фандорина. И как читала, так и буду ее читать, несмотря на беснование путинского режима. Он рухнет – Акунин останется.