"Запрещённые писатели". Рунет об изъятии книг Акунина и Быкова

На прошедшей неделе пранкеры Вован и Лексус позвонили живущим в эмиграции писателям Борису Акунину и Дмитрию Быкову. Акунину сказали, что он говорит с Зеленским, Быкову якобы звонил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Разговоры, во время которых Акунин и Быков говорят, что поддерживают Украину и не осуждают то, что украинским военным приходится убивать российских солдат, Вован и Лексус выложили в сеть.

После этого издательство АСТ объявило, что "приостанавливает" публикацию книг Акунина и Быкова в ожидании "правовой оценки" их высказываний, а российские книжные магазины, включая онлайн-магазин "Литрес", сняли их книги с продажи.

Борис Акунин признался, что пранкеры его обманули, но заметил, что не сказал им ничего такого, чего бы он много раз не говорил и до этого.

Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся.

Когда началась война, меня многие уговаривали перестать выпускать книги в стране-агрессоре. Моя позиция была такая: со своими читателями по собственной воле я не расстанусь; я разделяю плохое государство РФ и хорошую страну Россию. При этом в общественном поле я буду говорить и писать то, что считаю правильным.

Так я себя и вел.

Комментировать провокацию, которую устроили путинские «воры на доверии», я не собирался. Писателя обмануть – достижение невеликое. Уж что-то, а обманывать эта шушера умеет.

В разговоре с клоунами, которые прикидывались украинцами, я говорил то же, что говорю и пишу публично:

- Я считаю путинский режим преступным.

- Я считаю развязанную им войну преступной.

- Я считаю действия российской армии преступными.

- Поражение Путина станет победой России.

- Россия станет свободной, только если «демосквизируется», то есть превратится в настоящую федерацию.

- Украина имеет право отвечать ударом на удар.

- Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам.

(Про то, что я якобы согласен с тезисом «хороший русский – мертвый русский», разумеется, брехня. Как принято у этой шушеры, они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали. Наплевать).

Но сегодня издательство АСТ, публикующее в РФ основную часть моих книг, объявило, что оно «приостанавливает» выпуск и распространение моих книг. И это проигнорировать я уже не могу, поскольку дело касается не нишевой аудитории фсбшных шулеров, а моих многочисленных российских читателей.

Напечатана, но, видимо, не выйдет в РФ книга «Мой календарь». Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ 10 том моей «Истории российского государства», посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написан и, видимо, не выйдет в РФ беллетристический роман «Москва-Синьцзин», сопровождающий 10 том.

Что ж, значит эти книги будут опубликованы где-нибудь на территории свободы. А вы сможете купить их в электронном виде на моем авторском сайте BAbook. Спасибо путиноидам за рекламу.

Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время - до тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры.

До встречи! Надеюсь, скорой.

Искренне ваш

Григорий Чхартишвили (Борис Акунин).

Дмитрий Быков, наоборот, утверждает, что раскусил пранкеров, но тоже говорит, что не сказал им ничего нового.

Именно я их и разоблачил, а предварительно потроллил: "Если вы не передадите этот разговор на Российское телевидение"… Затевалась провокация куда более масштабная, ее сорвали, теперь они бесятся. А я повторил только то, что говорю всегда.

Z-патриоты в восторге. Но по их постам кажется, что главная их претензия к запрещённым отныне писателям — их "неарийское" происхождение.

Борис Рожин

Остается надеется, что пример Чхартишвили и Зильбельтруда приведет в дальнейшему очищению книжных прилавков от творчества коллаборационистов, с которого они зарабатывают и финансируют убийства граждан России.

Сергей Колясников

Пример Акунина, Зильбертруда, Пугачевой, Галкина, Слепакова и другой гнили, мгновенно предавшей Россию, кормившую их десятилетиями, наглядно показал, что стране нужны принципиально иные моральные ориентиры и лидеры мнений.

Илья Мерш

Когда из России после революции уехали Бунин и Набоков, это была трагедия для русской культуры, хотя ни тот, ни другой не перестали быть ни русскими людьми, ни русскими писателями, сделавшими даже на чужбине, в эмиграции, огромный вклад в мировую литературу, за что вполне справедливо были отмечены и номинированы еще той старой доброй Нобелевской премией.



Когда же из современной России свалили Акунин и Быков (Чхартишвили и Зильбертруд), то ничего кроме смеха и вздоха облегчения это не вызывает. С удовольствием посмотрю на то, какой вклад эти два деятеля «русской литературы», внесут в мировую художественную культуру. Думаю, что никакой.

Дмитрий Ольшанский

Саморазоблачение литераторов Зильбертруда и Чхартишвили - это булгаковская история.

"Вован и Лексус" выступили совершенно как Коровьев и Бегемот - позвонили советским писателям от имени товарища Сталина и Поскребышева, то есть Зеленского и Ермака, и два Берлиоза - тщеславных холуя, мечтающих о внимании начальства, - бросились рассказывать дорогому, любимому руководству о том, как они ненавидят Россию, желают ее распада на сто частей, ждут штурма Мариуполя и хотели бы перевести гонорары от эпопеи "Кавалер Золотого Сала" на армейские нужды тарасов.

Булгаков ненавидел совписов, считая их исключительно подлыми людьми, лакейской обслугой людоедской власти.

Зильбершвили именно таковы. И на Украине они нашли себе власть с нужным размахом жестокости и тоталитарного пропагандистского накала, чтобы с обожанием припасть к ее сапогу. Зильбер, как мы знаем, уже сочинил льстивую книжку о Зеленском - именно того уровня лизоблюдства, какой требовался в тридцатые годы. [...]

Можно спросить: а стоит ли раскрывать их псевдонимы?

Если бы они были только писателями - нет, этого не стоило бы делать.

Но они уже совсем не только писатели. Они - добровольно, со страстью и ненавистью, - записались в украинские военные пропагандисты, сели в пломбированный вагон.

И в этом вагоне они уже не "быков" и не "акунин".

У них впереди большое будущее. Им предстоит бить чечетку в Виннице, гастролировать по Хайфе и Брайтон-Бич, писать романы о подвигах збройных сил в восьми томах и заседать в президиумах комитетов свободной ингерманландии.

Главное - чтобы больше ни рубля из Москвы.

От такой чистосердечной ксенофобии стало не по себе даже некоторым единомышленникам разоблачителей тайных евреев.

Игорь Караулов

Ну всё-таки "Зильбертруд" - это лишнее. Тем более что мы-то, Митя, знаем об этом больше других.

Лев Зильбертруд был врачом, лечил детей, ничего плохого в нём, видимо, не было, кроме того, что он однажды бросил женщину с ребёнком. Может, если бы он уделял Диме больше внимания... Хотя о покойной Наталье Иосифовне, великом педагоге, тем более ничего плохого сказать нельзя.

Быков же был Быковым примерно всегда, и это никакой не псевдоним.

Прокремлёвский политолог Сергей Марков опять, как часто происходит в последнее время, комментирует событие так, как будто он держит в кармане большую фигу. Может быть, надеется, что и в Прекрасной России Будущего для него найдётся тёплое место?

Идея запрета книг Акунина и Быкова это какой то олд скул в стиле 20 века. Отстой.

Нужно делать в стиле 21 века. Это значит, - на всех хороших книгах Акунина просто поменять автора. Тем более что и Акунина ведь нет как человека. Это псевдоним. Да и там столько книг, что ясно, что их писал не Чхартишвили, а целая фабрика литературных негров. А Чхартишвили просматривал, правил и ставил свое имя.

Ну вот на всех хороших книгах про Фандорина нужно поставить другой псевдоним. Арков, например. Или Иван Донбассов - Русский.

На всей его интересной серии по истории поставить псевдоним например Единский. Или Владимир Русский. А выбрать несколько самых слабых книг и оставить там авторство Акунин.

Вот это было бы в постмодернистском современном стиле 21 века!

Ведь так и делают амеры и бриты - смело переписывают историю как хотят. И нам нужно не плакаться, а бить в стиле 21 века.

Забрать авторство хороших книг и дать в хорошие руки. И деньги от их продажи в хорошие руки, - фонд помощи Донбассу. Смелее надо захватывать будущее, а не косплеить великий прошлый век. И через 5 лет забудут уже этого Чхартишвили. А хорошие книги Владимира Русского и Ивана Донбасова все будут читать.

Надо применить к Акунину модную западную "культуру отмены".

Невольный автор популярного мема "легитимация Путина через Жогу" Егор Холмогоров признаётся в причине своей радости по поводу отмены Акунина с восхитетельной детской непосредственностью.

На самом деле, конечно, чтобы появились и раскрылись патриотические таланты - надо гнать ссаными тряпками Борисов Зильбертрудов и разгораживать пространство.



Пока есть Акунин ни АСТ, ни кто еще не закажет нам с Нориным "Историю России в 10 томах", хотя я отлично представляю себе такую книгу.

Иван Филиппов предсказывает, что писателям вроде Холмогорова не поможет даже запрет на Акунина.

С одной стороны, у z-ничтожеств от решения АСТ приостановить продажи книг Быкова и Акунина коллективный оргазм, с другой - даже такой «победой» не получается насладиться. А скоро ведь придет и осознание того, что российский читатель даже в условиях пустых полок z-литературу читать не захочет. И ведь уже не свалить будет ответственность за такой неизбежный результат на «либеральное лобби», засевшее в центрах принятия литературных решений.

С этим согласен и Дмитрий Колезев

Крупные российские книгопродавцы, издательство АСТ, магазины «Читай город» и «Литрес» сегодня заявили, что больше не будут иметь дело с книгами Дмитрия Быкова и Бориса Акунина. Издательство (крупнейшее в России, фактически монополист) не будет их печатать, а магазины — продавать. [...]

Да, без сомнения, бан в России — это удар по писателям. Они лишатся существенных гонораров. Но я не думаю, что Борис Акунин и Дмитрий Быков из-за этого начнут голодать и работать таксистами. У них все будет в порядке. А запреты вызовут большой интерес к «тамиздату» и новым неподцензурным издательствам и книжным магазинам.



Русская литература, как и русская культура в целом, все больше делится на разрешенную и не разрешенную. По линии, проложенной Путиным, 24 февраля 2022 года. Но, в отличие от советских времен, читатели, зрители и слушатели не отрезаны от произведений любимых авторов. По крайней мере пока.

Оппозиция видит в запрете ещё один шаг к превращению России в полноценное фашистское государство.

Кира Ярмыш

Ну вот и появились настоящие запрещенные писатели.

Сергей Шелин

Ввод запрета на книги был вопросом времени. Теперь это пойдет вширь.

Гарри Каспаров

Запрет книг в начале, уничтожение в конце?



Издательство АСТ сообщило о снятии с выпуска и продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. При этом, как и положено для любой диктатуры, запрещены к печати все книги авторов разом, вне зависимости от периода их написания и тематики. Помните, как это было в нацистской Германии? Сначала под запрет попали книги, несовместимые с идеологией, а позже список расширяли, исходя из «заслуг» авторов. В России было решено не мелочиться и сразу бить по автору, а не его книгам. Мол, враг, и чего с ним рассусоливать.



Хотел бы обратить внимание, как эффективно работает в России самоцензура, руководствуясь принципом «как бы чего не вышло». Если костров из книг в стране не будет, то лишь по одной причине – раньше их перестанут печатать. А то, что есть в библиотеках, тихо изымут. И лишь в онлайн-магазинах какое-то время ещё повисят «плашки» недоступных книг.

Дмитрий Глуховский видит причину запрета в желании дискредитировать эмиграцию.

Поскольку нет никаких сомнений, что за Вованом и Лексусом стоят спецслужбы, происходит именно то, о чем я писал раньше: целенаправленные операции по дискредитации эмиграции. Теперь уже даже не политической, а артистической.



Власть пытается уничтожить моральный авторитет лидеров общественного мнения, которые уехали, теперь находятся вне зоны ее досягаемости, и продолжают влиять из-за рубежа на общественное мнение в России.



Эмиграция опасна власти, потому что представляет Россию, альтернативную путинскому ядерному лживому клептократическому мракобесию.



И неважно, насколько она сейчас неэффективна, разобщена и неспособна на активные действия. Никакой альтернативы путинскому бесконечному безвременью быть не должно, только тогда люди с ним смирятся.

Василий Аленин — в грядущих выборах.

Странно, что издательству понадобилось так много времени, чтобы увидеть крамолу в словах своих авторов, с самого начала критикующих путинскую СВО.



Наверное, товарищи сверху подсказали. Бдительные граждане уже возмущались, что уехавшие деятели культуры критикуют Россию и ее политику, но продолжают зарабатывать в ней деньги. А в начале года в Сети мелькал список "запрещенных авторов", которых якобы изымают из магазинов и библиотек. В их числе были и Быков с Акуниным. Тогда эти слухи не подтвердились, но перед новыми выборами Путина, видимо, подстилают соломку уже везде, где можно.

Многие оппозиционные блогеры пишут, что издательство пошло на подобный шаг не по своей воле.

Галина Юзефович

Понятно, что первое желание сейчас - кинуть камень в нашего главного книжного монополиста Олега Евгеньевича Новикова, это решение принявшего. Ни в коей мере Олега Евгеньевича не идеализируя, хочу в то же время отметить, что до последнего времени он уверенно и последовательно не падал раньше выстрела. В АСТ и Эксмо выходили и продолжают выходить книги и авторы, которые, мягко скажем, не очень хорошо коррелируют с курсом партии и правительства. То есть в отличие от некоторых других издателей (не буду показывать пальцем), Новиков не пытался самостоятельно снять с себя шкурку, разложиться на лавочке и подготовиться к порке. И если соображения, им двигавшие, лежат в плоскости коммерции, а не высоких идеалов, то это даже хорошо - бабло побеждает зло зачастую эффективнее добра. [...]



Под конец года у отечественного начальства, кажется, жизнь слегка наладилась, и высвободился админресурс на книжки. Это, конечно, очень плохая новость для всех нас - особенно для издателей. Наблюдая за открытой и постыдной травлей (вот тот редкий случай, когда это затертое слово по-настоящему уместно) научного журналиста Аси Казанцевой со стороны властей, можно уже, в принципе, начинать готовиться ко всему. Я, если что, готовлюсь - почти подготовилась (морально, а как еще особо подготовишься-то).



Ну, и в заключение отдельно спрошу писателей из "патриотического" лагеря: вам точно все нравится? Вы вообще-то следующие на очереди, и очередь, как мы видим, двигается быстро.

Александр Роднянский

Вы помните, что Владимир Путин часто говорит о том, как русскую культуру пытаются отменить «враги России»? Судя по вчерашним новостям, у них, этих самых врагов, все здорово получается.



Буквально за один день в этом вопросе был достигнут серьезный прогресс. Приведу лишь несколько сухих фактов.



⁃ Крупнейшее издательство АСТ решило прекратить выпуск книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, которые уехали из России и публично осудили российское вторжение в Украину. Руководство АСТ объяснило, что поводом для такого решения послужили «публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс».



⁃ Очередным пятничным решением Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иноагентов" российского актера Анатолия Белого, осудившего войну РФ против Украины (и еще четверых россиян).



⁃ Басманный суд заочно приговорил известного драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию



Российское государство последовательно «зачищает» культурное пространство, пытаясь насильно изъять из него самых достойных представителей. Не получится.



Конечно, книги популярных Акунина и Быкова можно убрать и их уже убирают из книжных магазинов. Но их продолжат читать. Продолжат покупать и скачивать онлайн. Будут меняться - как в советские времена. Печатные книги снова станут ценностью, ими будут дорожить. Но имена и произведения этих писателей не исчезнут.



Никуда не исчезнут и замечательные пьесы Ивана Вырыпаева и ничто не помешает ему делать новые спектакли и фильмы за пределами России.



Не испарятся в воздухе многочисленные фильмы и сериалы, в которых снялся Анатолий Белый. Не перестанут ходить на его новые спектакли и поэтические программы зрители во всех странах мира.



Напротив - решения российского государства помогут привлечь им всем новых читателей и зрителей.



Но жизнь талантливых людей от этих запретов и решений легче не станет. А целью государства и было - досадить лично протестным художникам. Наказать и помешать работать. Лишить их ресурсов существования.

Олег Кашин

В том, что Павел Гришков до сих пор один из генералов книжного рынка, в том, что Олегу Новикову из «Эксмо» не пришло в голову при поглощении АСТ уволить Павла Гришкова, есть вклад и Быкова с Акуниным. Избавляясь от знаковых для себя авторов по политической причине, Гришков совершает предательство по отношению не столько к ним, — они-то и переживут, и Гришкова наверняка поймут, — сколько к самому себе и делу своей жизни. Отказ от «выпуска и отгрузки» обесценивает и всех остальных авторов издательства — оставаясь на месте, они теперь занимают место Акунина и Быкова, и как теперь можно оценить успех любой из звезд АСТ — это действительно успех или замещение чужого места, унизительная победа по неявке конкурента? А если неявок будет больше (вот скажем, политически рискованный Сорокин, тоже пока еще издаваемый АСТ — где гарантия, что завтра и его отгрузку не остановят?), не может ли через какое-то время случиться так, что любой писатель, которому удается быть опубликованным АСТ — и не писатель вовсе, а что-то типа певца Шамана от литературы, когда Z-лояльность идет впереди художественных достоинств? Запрет разрушает экосистему и убивает издательство, и сама технология запрета, когда он оформлен как решение Павла Гришкова, подразумевает издевательство и над ним тоже — невозможно сохранить дело своей жизни, разрушая дело своей жизни, а речь ведь сейчас именно об этом. И, догадываясь, что инициатива здесь принадлежит совсем не Павла Гришкову, заметим: защищая государственные ценности, те, кто порекомендовал Павлу Гришкову остановить отгрузку, походя его самого унизили и оскорбили, едва ли даже заметив это. Наступили на него и дальше пошли (запрещать аборты, например).

Олег Пшеничный

Раздаются голоса о бойкоте АСТ и ряда других книжных структур.

Мы не знаем, как принималось это решение и делалось это заявление. Кто стоял за спиной директора в этот момент.

Я сам, мягко говоря, не поклонник "спасения театров", и из парочки таких "театров" я уходил не прощаясь в никуда, начиная с журфака МГУ в 1988 году и потом "Комсомолки" в 1992 году. Еще была предвыборная кампания "представителя Ельцина по Москве", не в 96-м ли это было году? Там, в обстановке тогдашней нищеты и малых детей по лавкам, сходу предложили какие-то миллионы, но я провел в кабинете на совещании минут 20, всё понял, и ушел якобы искать туалет, и как бы заблудился в здании СЭВа. Да даже от Муратова уходил, подозревая его в спасении театра, надеюсь беспочвенно. А уже при Путине - из Polit.ru, разрушенного Машей Гессен, но уходил последним, выключил свет, можно сказать. И опять в никуда и это всякий раз был небезболезненный дауншифтинг.

Лирическое отступление связано с тем, что я хочу сказать не беспочвенно "с дивана", а имея личный опыт.

Так вот, эти издатели - заложники вооруженной банды террористов, причем в буквальном смысле, не надо это забывать. Их заявление насчет "правовой оценки" звучит дико, но может быть это как раз признак того, что они в этот момент под прицелом домушников, которые сами не хотят светиться перед широкими массами поклонников Быкова и Акунина?

Все же смотрят полицейские сериалы - когда человек открывает полицейским дверь и говорит, что у него всё в порядке, копы уходите - ему нельзя верить, всё может быть точно наоборот.

Основатель эмигрантского издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе не согласен с нем, что АСТ — невинные жертвы.

Сегодняшнее решение АСТ отказаться от поставок магазинам книг Дмитрий Львович Быков и Бориса Акунина — обыкновенная трусость. Аналогичные решения приняли сервис «Литрес» и книжная сеть «Буквоед».

Список вряд ли ограничится этими двумя талантливыми авторами. И этим одним холдингом.

Закона такого нет, чтоб книги изымать из продажи. Да и зачем закон, когда есть трусы?

Желающим издаваться в близких к власти издательствах: подумайте, на какие компромиссы придётся пойти, чтоб угодить книжному бизнесу рф, готовому подстраиваться под — даже не кремль, а безумных лжепатриотов и доносчиков?

Вы можете расторгнуть договоры с подобными издательствами. Приходите во Freedom Letters.

Зато с тезисом "АСТ заставили" солидарны и некоторые "патриоты", обвиняющие издательство в неискренности.

Борис Якеменко

Зашёл на Тверской в книжный магазин «Москва» (бастион либерализма).



Знакомые сотрудники сообщили, что книги подонков и иноагентов Быкова и Акунина сняты с полок и оформляется их возврат в издательство.



Это не может не радовать.



Возникает только один вопрос (и к меня и у сотрудников) - почему это не было сделано почти два года назад?

Алексей Суконин

На исходе второго года войны издательство АСТ было ВЫНУЖДЕНО снять с выпуска и продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова.



Наверное за то, что увидели в них шельмовцов, предавших Родину?



Хренушки по всей морде!



Причиной названы «публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс».



Резонанс, а не осознание.



UPD. Сорри, книги не сняли с продажи, а приостановили продажи - подсказывают мне товарищи.

То есть, ситуация там даже хуже, чем можно было предположить.

Наталья Шавшукова считает, что Акунин и Быков — вполне патриотические, если не имперские писатели, и запрещая их власть делает хуже только себе.

Трудно себе представить людей, больше сделавших для русской культуры и ее продвижения, чем Акунин и Быков. Однако ж, запрещают.

При этом Акунин как автор "Истории российского государства" вообще не оригинален, движется в фарватере официальной историографии (пока она сама не двинулась по фазе). Там том месте, где у Акунина могла бы быть борьба бобра с ослом, свободы и несвободы, государства и внегосударственных институтов, трагическая история поглощения и экспроприации государством всего, что было сделано вне его и вопреки ему, мы наблюдаем аккуратную компиляцию классиков - Карамзина и Ко. Не могу простить Новгород, уж извините. Старообрядцев тоже прям не могу. За государственно-частное партнерство имени тов. Строгановых и всю северную Русь вообще прям обидно.

По фандоринской серии соглашусь с М. Пожарским - притом, что отменное чтиво, оно же - про Россию, которую мы потеряли, конфетки-бараночки и румяных гимназисток, которых, впрочем, иногда разрывает на кусочки.

А эссе Быкова о русской литературе вообще надо включать в школьную программу (как и литературоведение Новодворской, кстати) - изрядно, наваристо, патриотично. Публичные высказывания Быкова касательно возможности свободы и демократии недалеко ушли от Валдайского клуба.

Казалось бы, обоих можно было бы если не абсорбировать, то хотя бы оставить для общего развития.

Даже в совке Художнику многое позволялось.

Еще одно доказательство, что нынешняя Россия конкретных пацанов очень зря примазывается к империи, что к одной, что к другой. Гопота бестолковая сама себе режет сук.

Михаил Шевелев

Теперь, когда Быкова и Акунина запретили, нужен следующий шаг – ответственность за отказ от изучения работ Прилепина. Я предлагаю с такими людьми не церемониться и сразу ввести принудительное чтение Садулаева.