Режиссер Сокуров выступил против "разгона" градозащитников

Кинорежиссер Александр Сокуров обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с протестом против исключения градозащитной "Группы Сокурова" из профильных организаций. Письмо в среду опубликовал в своем телеграм-канале политик Максим Резник.



В своем обращении Сокуров указывает, что члены городского правительства воспользовались "сложной военно-политической ситуацией" и "изгнали всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь" в Петербурге. В Смольном это пока никак не прокомментировали.



Речь идет о конфликте городских властей с руководством местного отделения Всероссийского общества охраны памятников. Он развивается на фоне обсуждения пересмотра принципов охраны исторических зданий в Петербурге. Сейчас от сноса защищены дома, построенные до 1917 года. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) предложил защищать исключительно "ценные" постройки, отдав принятие решения об их уникальности экспертам. Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников выступало против. Из-за этого его деятельность была приостановлена, прошли выборы руководства.

Из общества исключили Анну Капитонову, Алексея Ковалева, Александра Кононова и Бориса Вишневского. Градозащитники сообщали, что произошел рейдерский захват, так как в выборных процедурах участвовали "мертвые души", а не реальные члены организации. Предполагается, что реорганизация общества градозащитников сподвигнет горожан стать более лояльным к городским властям, что повлияет на снос исторической застройки.

Режиссер Александр Сокуров также сталкивался с давлением со стороны властей: в конце июня режиссера не выпустили из России для участия в конференции в Милане. У него забрали паспорт и несколько часов удерживали на границе.



В декабре 2021 года во время встречи Совета по правам человека у Сокурова произошел конфликт с президентом Владимиром Путиным. Режиссер в своем выступлении говорил о том, что Россию надо менять, что в стране есть много проблем, которые не решаются, и их нельзя закапывать в песок. Сокуров на встрече также коснулся темы отделения регионов на Кавказе от России. Сокуров рассказывал Север.Реалии, что огорчен тем, что "собеседник не вник в то", что говорил режиссер. Позднее Сокуров извинился за спор с президентом и рассказал об угрозах, которые ему поступали.